我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

聽證會宣告取消 白宮撤回CDC主任韋爾登提名

佛州華裔鋼琴女老師 遭家暴累犯夫槍殺

俄外交部：最快3/13與美磋商烏克蘭和平倡議

中央社莫斯科13日綜合外電報導
俄國外交部發言人沙卡洛娃。(歐新社)
俄國外交部發言人沙卡洛娃。(歐新社)

烏克蘭已同意美國提出的與俄羅斯停火30天的建議，俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃表示，針對這項倡議，俄羅斯準備與美國展開會談，最快今天就會與美方接觸。

路透報導，烏克蘭與美方外交高層11日於沙烏地阿拉伯會晤後說，準備接受30天停火，而美方表示，將向莫斯科當局提出這項方案。

沙卡洛娃（Maria Zakharova）說：「針對這些倡議，我們準備在接下來與美國的接觸中展開討論，並且可能最快在今天就會展開這方面的接觸。」

根據路透另一篇報導，俄羅斯已向美方提出條件，以結束俄烏戰爭並且重啟與華府的關係。對此，克里姆林宮（Kremlin）今天不予置評。

知悉內情的兩位人士告訴路透，過去3周，俄羅斯與美國官員透過面對面以及線上對話，討論了莫斯科方面所提出的條件。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）說：「我無法證實相關報導，也不予置評。」

他表示：「我只能再次重申，（有）很多的消息與事實不符，只有一小部分屬實。」

烏克蘭11日同意美國提出的與俄羅斯停火30天的建議後，美國總統川普（Donald Trump）次日指出，美方談判代表正前往俄國，他希望俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）會接受這項方案。

俄羅斯 烏克蘭 普亭

上一則

俄羅斯宣布已成功驅逐烏軍 收復庫斯克關鍵據點蘇賈鎮

延伸閱讀

俄羅斯宣布已成功驅逐烏軍 收復庫斯克關鍵據點蘇賈鎮

俄羅斯宣布已成功驅逐烏軍 收復庫斯克關鍵據點蘇賈鎮
波蘭總統呼籲美國在其境內部署核武 阻止俄國侵歐

波蘭總統呼籲美國在其境內部署核武 阻止俄國侵歐
普亭外交政策助理：停火30天「只是給烏軍暫時喘息」

普亭外交政策助理：停火30天「只是給烏軍暫時喘息」
加國報復課美貨25%關稅 川普揚言要加汽車業倒閉

加國報復課美貨25%關稅 川普揚言要加汽車業倒閉

熱門新聞

川普7日威脅要對俄羅斯實施金融制裁後，傳普亭考慮暫時停火。圖為俄軍占領區烏克蘭頓內次克州（Donetsk）。(路透)

川普威脅制裁俄羅斯後 傳普亭提1條件願接受暫時停火

2025-03-07 19:53
墨西哥發生駭人命案，警方在一輛廢棄車中找到九具遭肢解的遺體。（取材自YouTube）

墨西哥4女5男度假失蹤 遺體高速路旁尋獲 8雙手遭肢解

2025-03-05 02:20
強尼．索馬利（Johnny Somali)。(擷自TikTok@Johnny Somali)

美「滋事型網紅」南韓踢鐵板 被控多項罪名恐入獄10年

2025-03-08 08:50
弗雷德里克王子罹患罕病過世，得年22歲。(截圖自POLG基金會)

盧森堡王子驟逝 罹患罕病8年器官衰竭 得年22歲

2025-03-09 22:30
加拿大自由黨黨魁選舉由卡尼勝出。（美聯社）

「打了類固醇的技術官僚」加拿大新總理卡尼 能與川普一戰？

2025-03-10 01:40
澳洲鼎泰豐因拒付合法薪資遭重罰，進而退出市場。圖為鼎泰豐示意圖。 聯合報系資料照

低薪遭重罰 澳洲鼎泰豐歇業…當地人曝味道跟台灣大不同

2025-03-07 15:05

超人氣

更多 >
金秀賢逼還7億 金賽綸手腕都是傷…鄰居：她常在樓梯哭

金秀賢逼還7億 金賽綸手腕都是傷…鄰居：她常在樓梯哭
名表、海洋拉娜、Dyson... 7種奢侈品在好市多買價格折半

名表、海洋拉娜、Dyson... 7種奢侈品在好市多買價格折半
南加華人豪宅內遭槍擊致死 年幼兒或目睹父被殺

南加華人豪宅內遭槍擊致死 年幼兒或目睹父被殺
今年若出現經濟衰退 如何自保？

今年若出現經濟衰退 如何自保？
睡覺、會客、辦公都OK 好市多迷你屋價格低於這數目

睡覺、會客、辦公都OK 好市多迷你屋價格低於這數目