俄對庫斯克州烏軍發動包圍戰 稱首跨界攻占蘇米州土地

烏克蘭蘇米州一處倉庫6日遭到俄羅斯無人機襲擊，消防員在滅火。路透

俄羅斯 部隊今天在俄國 西部庫斯克州進一步推進，並繞到烏克蘭 軍隊後方進行包圍，以迫使數以千計烏國士兵逃跑或投降。俄方今天也宣布2022年戰爭爆發來首次攻入烏克蘭蘇米州。

路透報導，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天前往沙烏地阿拉伯，與沙國王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）會面。美烏官員明天將就結束俄烏戰爭一事在沙國展開會談。

烏克蘭部隊去年8月奪下庫斯克州（Kursk）1300平方公里土地，但俄羅斯今年2月中旬前已收復至少800平方公里。俄軍近日還從好幾個方向發起大規模傘兵攻勢，試圖切斷烏國補給線及可能的撤退路線。

根據親俄戰爭部落格Two Majors，俄軍掃清伊瓦什科夫斯基（Ivashkovsky）烏軍，並從至少7個方向推進，試圖包圍烏克蘭部隊。

與俄羅斯國防部關係密切的俄國部落客賴巴（Rybar）提到，「已突破前線」，俄軍跨越邊界至烏克蘭境內，以切斷從庫斯克前往蘇米州（Sumy）的主要道路。

「莫斯科時報」（The Moscow Times）報導，俄羅斯當局昨天宣布，自2022年以來，俄軍首次跨界攻入並佔領蘇米州部分土地。

烏克蘭邊防衛隊發言人狄姆欽科（Andriy Demchenko）今天談到，俄羅斯部隊正試圖在蘇米州建立活躍戰區。蘇米州位於烏國東北部邊境，與庫斯克州接壤。

狄姆欽科告訴烏克蘭國家電視台：「我們記錄到在諾文克（Novenke）方向，敵軍仍試圖在烏克蘭領土建立活躍戰區，以在當地站穩腳跟。」