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川普國會演說當下 指定倖存者是「他」 躲遠處安全看直播

上任6周顛覆數十年政策 川普國會演說5大要點一次看

川普暫停軍援烏 美官員：影響嚴重 歐洲也幫不了

編譯徐榆涵、季晶晶╱綜合4日電
挪威因天然氣出口在俄烏戰中賺得盆滿缽滿，被呼籲捐出來。圖為挪威液化天然氣廠。(路透)
挪威因天然氣出口在俄烏戰中賺得盆滿缽滿，被呼籲捐出來。圖為挪威液化天然氣廠。(路透)

美國總統川普烏克蘭總統澤倫斯基上周在白宮爭吵後，已下令暫停對烏克蘭的軍事援助。CNN報導，美國官員和專家分析，這項決定所造成的影響可能需要一段時間才會顯現，但後果相當嚴重。

CNN引述一名知情美國官員說法報導，戰場上的烏克蘭部隊，還需要一段時間、可能是數天或幾周，才會感受到美援暫停的影響。不過，一旦該國軍武庫存開始耗盡，其影響將會非常嚴重，即便他國緊急馳援，但「這是一個歐洲無法獨自填補的能力差距」。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）高階顧問坎西恩（Mark Cancian）表示，歐洲援助讓基輔目前仍能繼續戰鬥，但烏克蘭將在2至4個月內會感受到美國軍援暫停的影響，「影響將是巨大的，我認為甚至到了癱瘓的程度。」

坎西恩指出，「他們的前線會持續挫敗，最終被擊潰，而烏克蘭將不得不接受一個不利甚至災難性的和平解決方案」。

美國總統川普已下令暫停對烏克蘭的軍事援助。(歐新社)
美國總統川普已下令暫停對烏克蘭的軍事援助。(歐新社)

坎西恩警告，川普政府還可能暫停或取消更多形式的援助，包括情報分享、訓練烏克蘭部隊等。儘管仍有辦法解決困境，但對於澤倫斯基而言，可能會是「極大的羞辱」。

俄烏戰爭除帶來傷亡，也讓一些國家大發戰爭財，其中之一是歐洲目前最大的天然氣供應國挪威，因天然氣價格高漲而賺得盆滿缽滿。又因為挪威提供給烏克蘭的支援，占GDP比重低於鄰國，英國赫瑞瓦特大學教授Håvard Halland呼籲挪威把意外賺得的暴利捐出來，用於烏克蘭。

根據挪威財政部，2022和2023年，挪威天然氣出口獲得1090億歐元的超額收入。

挪威今年撥款30億歐元支持烏克蘭，占GDP的比重是0.7%，遠低於北歐和波羅的海鄰國，例如瑞典是0.9%，丹麥是2.2%。

Halland認為，挪威發的戰爭財，幾乎相當於美國對烏克蘭的軍事和經濟援助，在美國對歐洲安全問題的立場愈見模糊之際，挪威該把錢捐出來，全用於烏克蘭的防務和重建。

另據路透報導，川普日前在白宮當眾與澤倫斯基大吵，全世界看傻眼，連1983年獲得諾貝爾和平獎的波蘭前總統華勒沙（Lech Walesa）也看不下去，向川普發表公開信，稱對該事件感到「害怕和厭惡」，令人想起共產黨曾經進行的「審訊」情景。

曾獲得諾貝爾和平獎的波蘭前總統華勒沙致信川普，對川普斥罵烏克蘭總統澤倫斯基表達不...
曾獲得諾貝爾和平獎的波蘭前總統華勒沙致信川普，對川普斥罵烏克蘭總統澤倫斯基表達不滿。(路透)

烏克蘭 川普 澤倫斯基

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