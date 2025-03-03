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英相、北約秘書長 勸澤倫斯基修補美烏關係

編譯盧思綸、茅毅／綜合報導
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英國首相施凱爾(右)告訴澤倫斯基，一定要修補與川普的關係。(美聯社)
英國首相施凱爾(右)告訴澤倫斯基，一定要修補與川普的關係。(美聯社)

美烏領袖2月28日在白宮公開爭辯後，英國首相施凱爾3月1日在首相官邸和來訪的烏克蘭總統澤倫斯基會談。施凱爾當面呼籲澤倫斯基回到白宮並修補與美國總統川普的關係。

英國電訊報報導說，川、澤談崩當晚，施凱爾就在電話中試圖勸說澤倫斯基回白宮，接著致電川普想舒緩美烏領袖間的火氣，美方對他直言若烏方想恢復協商，雙方火氣就需降溫。

一位歐洲外交消息人士向該報說，美烏談崩後，嘗試替基輔與川普間「搭橋」的責任就落在歐洲身上。為了鼓勵恢復歐美對話，施凱爾親自聯繫川普及法國總統馬克宏，將英國定位為歐美的中間人。

英國金融時報引述施凱爾的盟友報導，他2日在歐洲峰會中將重申當前有關烏俄終戰的和談只有一場最重要，那就是川普參與的談判。

除了施凱爾，北約(NATO)秘書長呂特1日也表示，已在通話時向澤倫斯基明言，要尋覓修補烏美領袖關係之道。

呂特對英國廣播公司(BBC)說，「我認為(澤倫斯基)你得找到一種方法來修補和川普及美國政府的關係，這對未來(烏俄終戰和談)的進展很關鍵」；「我們(歐洲)真的須尊重川普總統至今為烏克蘭做的一切」。

呂特並提醒澤倫斯基，川普第一任的2019年提供「標槍」反坦克飛彈給基輔，「才讓烏軍在俄羅斯2022年入侵後能反擊」；「我完全相信美國希望為烏克蘭帶來持久和平；很顯然，要實現這個目標，美方需確保(相關)各方都能共同做出努力」。

至於若川普政府真的切斷對烏軍援，北約盟邦能否填補此一巨大缺口？呂特只說，「我們應更宏觀地看待這個問題，重要的是必須團結一致，美烏與歐洲一起讓烏克蘭實現和平。這正是川普總統努力的目標，也是我們大家的」。

川普 澤倫斯基 施凱爾

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