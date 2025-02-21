烏克蘭情報單位：俄羅斯擬2/24宣布勝利搞認知戰

圖為俄羅斯雅羅斯拉夫爾(Yaroslavl)地區的一處公墓，埋葬著俄烏衝突中陣亡的俄軍。路透

烏克蘭 國防部情報總局今天表示，俄羅斯當局正指示其宣傳人員及相關人士在2月24日，也就是俄國 全面入侵烏克蘭3周年當天，宣布俄國在「對抗北約與烏克蘭」的戰爭中取得「勝利」。

「基輔獨立報」（The Kyiv Independent）報導，根據烏克蘭國防部情報總局（HUR）說法，俄國意圖在烏克蘭人民之間散播絕望情緒、破壞國內穩定，並讓烏克蘭失去盟友信任。據悉，俄國情報機構還計劃傳播「烏克蘭遭西方和美國背叛」的論調。

據報導，俄國宣傳機構也將持續質疑烏克蘭總統澤倫斯基 （Volodymyr Zelenskyy）的執政合法性，並散播「腐敗的烏克蘭官員侵吞美國援助」的說法。

烏克蘭的盟友過去普遍忽視關於澤倫斯基執政合法性的宣傳論述，直到美國總統川普批評澤倫斯基是「獨裁者」，並指控烏克蘭挑起戰爭。這樣的言論似乎呼應了克里姆林宮的說法，卻忽略烏克蘭憲法禁止在戒嚴期間舉行選舉的事實。

俄國於2022年未能在幾天內拿下烏克蘭，且數度受挫後，克里姆林宮開始散布俄國正在與北大西洋公約組織（NATO）交戰的假消息。西方盟國自全面開戰以來雖持續向烏克蘭提供武器，但從未派兵前往烏國，以免衝突加劇。