不完美但非獨裁者 川普狂批澤倫斯基反讓烏國更團結

烏克蘭總統澤倫斯基19日在基輔舉行記者會。美聯社

美聯社報導，烏克蘭 人歷經三年俄烏戰爭，最初的團結開始逐漸消退，舊有的分歧和政治紛爭重新出現。但美國總統川普本周錯誤聲稱烏克蘭總統澤倫斯基 是「獨裁者」，且是烏國挑起戰爭後，反而讓烏克蘭人更團結。連反對黨政治人物都開始為澤倫斯基辯護。

來自基輔的25歲科技業員工卡特琳娜．卡拉什（Kateryna Karaush）表示：「確實，澤倫斯基不是個完美的總統，但他並非獨裁者。」

美國總統川普日前稱澤倫斯基是「沒有選舉的獨裁者」，但實際上是烏克蘭遭俄國 入侵後實施戒嚴，依法不得舉行選舉。另有報導稱美俄官員在沙烏地阿拉伯會面，討論停火可能性，卻沒有徵求烏克蘭的意見。

烏克蘭反對黨政治人物也開始為澤倫斯基辯護。反對黨「聲音黨」（Holos）國會議員傑連茲尼亞克（Yaroslav Zhelezniak）說：「我們或許對澤倫斯基有不同看法，但只有烏克蘭公民有權利判斷是否支持他，或公開批評他。歸根結柢，他是我們選出的領袖。」

反對黨「歐洲團結黨」（European Solidarity）國會議員阿里耶夫（Volodymyr Ariev）則表示：「選舉不需要現在進行，因為選舉應該在我們理解和俄國的（和平）協議框架後才進行。現在舉行選舉只會使俄方受益，進一步分裂烏克蘭人，選出一位可能簽署對俄國有利協議的總統。」