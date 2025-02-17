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歐洲為派兵烏克蘭內鬨 法國提議部署「保證部隊」遭5國拒絕

編譯盧思綸／即時報導
德國總理蕭茲（左）應法國總統馬克宏（右）之邀出席緊急峰會，共商烏克蘭情勢和歐洲安全。(路透)
德國總理蕭茲（左）應法國總統馬克宏（右）之邀出席緊急峰會，共商烏克蘭情勢和歐洲安全。(路透)

歐洲八國、歐盟及北約領袖17日下午齊聚巴黎舉行緊急峰會，共商烏克蘭情勢和歐洲安全。一名了解峰會情況的官員透露，法國提議在未來烏克蘭停火線的後方，而非停火線上，駐紮「保證部隊」（reassurance force）；不過，德國義大利、波蘭和西班牙表態拒絕。

金融時報報導，法國總統馬克宏主導召開會議之前，曾和美國總統川普通話。而英國和瑞典則先後表達願意在戰後出動維和部隊協防，英國首相施凱爾也證實下周將前往華府會晤川普，並在回國後與其他歐洲領導人進一步會談。

而這場峰會僅具有軍事實力的國家參與，分別為英國，法國，德國，義大利，波蘭，西班牙和丹麥代表，以及北約秘書長、歐洲理事會主席和歐盟委員會主席也出席。

然而，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）認為，鑒於目前戰爭仍在進行，討論部署軍隊「極不合適」且「言之過早」，更直言「有點被惹惱」，稱「這是在錯誤的時間、針對錯誤的議題進行不全面的商議」。

另有知情人士透露，義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）對於派兵烏克蘭維和猶豫不決，稱這是各種選擇中「最複雜、最不可能見效」的。

至於西班牙在峰會前就表示持質疑態度，外交部長阿爾巴雷斯（Jose Manuel Albares）表示：「目前（國內）沒有人考慮派遣部隊到烏克蘭。和平仍然遙不可及，這只有一個原因：普亭。」

此外，儘管自烏克蘭戰爭爆發以來，波蘭增加了國防開支，並在保護歐洲免受俄羅斯威脅方面採取強硬態度，但總理圖斯克（Donald Tusk）表示，華沙方面不準備派遣軍隊。

丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）持開放態度，稱「願討論任何不同事宜」，比如派遣部隊。

烏克蘭 義大利 德國

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