普亭若拒和平協議 美將威脅出兵？范斯轟荒謬：報導扭曲我的話

美國副總統范斯 13日接受華爾街日報(WSJ)獨家訪問時表示,如果俄羅斯 總統普亭不同意與烏克蘭 達成保證基輔長期獨立的和平協議,美國將制裁俄羅斯,甚至採取軍事行動。但范斯14日重申,「這場戰爭發生在俄羅斯和烏克蘭之間」,並指WSJ「扭曲了他的言論」。

根據此前新聞,美國國防部長赫塞斯12日表示,無論任何未來安全安排,美軍都不會部署烏克蘭。但范斯接受WSJ採訪時的語氣比赫塞斯還強硬,稱莫斯科若未能真誠談判,美國向烏克蘭派兵的選項依然會納入考慮範圍,並指美國可以利用經濟手段對付普亭,當然也可以使出軍事手段,卻也認為美俄將達成一項令許多人震驚的協議。

基輔獨立報轉述,范斯告訴WSJ,美國擁有「軍事槓桿手段」,可能會在結束戰爭的談判中用來施壓俄羅斯。當記者問及美軍進駐烏克蘭的可能性是否「正式不在考慮之列」時,萬斯答稱,在與川普總統的談判中,「一切都在討論之列」。

路透報導,俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫被問及「軍事槓桿」時表示,莫斯科希望了解更多,「關於美國的立場,這是一個新內容。我們以前沒有聽過這樣的措辭,這些話之前沒有被提出過。所以,當然了,在我們一直談論的特定接觸過程中, 我們希望收到一些額外的澄清」。

范斯14日上「X」收回了前述的言論,並稱WSJ的報導「荒謬」。范斯寫到,「川普總統是最終的交易高手,將透過結束烏克蘭戰爭為該地區帶來和平。正如我們總是說,美軍永遠不應該被置於不會推動美國利益和安全的險境之中,這場戰爭發生在俄羅斯和烏克蘭之間」。

基輔獨立報認為,范斯似乎很不贊同WSJ為訪談下的「范斯揮舞制裁與軍事行動的威脅,促使普亭達成烏克蘭協議」標題,指責WSJ「扭曲了他的言論」,並且進一步猛烈抨擊WSJ「多年來推動更多服役的美國軍人被無謂地部署海外」。

The fact that the WSJ twisted my words in the way they did for this story is absurd, but not surprising considering they have spent years pushing for more American sons and daughters in uniform to be unnecessarily deployed overseas.