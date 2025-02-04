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川普提烏克蘭拿稀土換軍援 克宮：根本不提供會更好

編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普3日在白宮東廳發表講話。歐新社
美國總統川普3日在白宮東廳發表講話。歐新社

美國總統川普3日表達希望和烏克蘭達成協議，用烏方的稀土資源換取美方持續軍事及經濟援助。克里姆林宮發言人佩斯科夫對此加以駁斥，稱為試圖「購買援助」。

烏克蘭真理報報導，佩斯科夫4日告訴記者，「如果我們直言不諱，這基本上是一個購買援助的提議，將之從免費援助轉變為商業安排」。

他表示，「當然，根本不提供任何援助會更好，因為這將有助於結束這場衝突」。

根據此前新聞，金融時報報導，川普在白宮發言談到烏克蘭表示，「我們正在尋求達成一項協議，烏克蘭將用他們的稀土資源和其他資源來保障美國提供的援助」，也暗示基輔對此保持開放態度，「我們投入數千億美元（援助烏克蘭），他們擁有極好的稀土資源，我想要稀土的安全保障，他們願意做這件事。」

川普的提議似乎呼應澤倫斯基的勝利計畫，即允許美國獲得高科技行業所需的關鍵礦產以加深烏克蘭和川普政府的關係。

一名親近澤倫斯基的人士表示，川普這項提議「似乎與2024年秋天的勝利計畫一致」，並指烏克蘭已向川普提出「特殊條件」來合作處理關鍵資源，強調需要保護這些資源不受俄羅斯和伊朗的威脅，「我們準備與美國合作」。

POLITICO指出，烏克蘭擁有鈦、鋰、石墨與鈾的戰略儲備，對未來經濟穩定至關重要，並且可能成為平衡即時援助與長期資源主權計算的一部分。不過，部分稀土位於目前的俄占區，或是面臨遭俄軍奪取的風險。

烏克蘭還沒有發表評論，德國總理蕭茲則批評川普的提案「非常自負、非常自我中心」，並認為烏克蘭將需要自然資源來資助戰後重建。

烏克蘭 川普 稀土

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