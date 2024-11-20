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準備核戰？俄羅斯開始量產可抗核爆的移動式避難所

俄核原則內容定義模糊 普亭保留更多空間

記者顏伶如／綜合報導
圖為俄國國防部公布的影視顯示在烏克蘭境內不公開地點的俄軍，19日發射火箭，攻擊烏軍。(美聯社)
圖為俄國國防部公布的影視顯示在烏克蘭境內不公開地點的俄軍，19日發射火箭，攻擊烏軍。(美聯社)

克里姆林宮修改核武準則，俄羅斯今後是否更可能動用核子彈？美聯社分析，俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)早在簽署修核準則之前，過去就曾警告美國及北約國家，若允許烏克蘭使用西方提供的長程飛彈攻打俄羅斯，就等於讓俄羅斯要跟北約開戰。

被問到烏克蘭攻擊是否可能引起俄羅斯以核武反擊時，克里姆林宮發言人培斯科夫(Dmitry Peskov)19日回答，核武準則新規指出，任何國家在核武強國支持下發動攻擊，都將視同對俄羅斯聯合侵略。

「卡內基俄羅斯歐亞中心」(Carnegie Russia and Eurasia Center)俄羅斯專家史塔諾瓦亞(Tatiana Stanovaya)表示，培斯科夫這段談話是克里姆林宮第一次明確指出，如果俄羅斯領土遭到長程飛彈攻擊，克里姆林宮就可能動用核武做為回應。

史塔諾瓦亞說：「簡而言之，培斯科夫公開承認，克里姆林宮正在考慮發動核子攻擊的可能。」

報導指出，雖然俄羅斯可以根據核武準則以核武回擊，但條款內容卻定義模糊，避免對於動用核武做出確切承諾，也讓普亭保留更多選項空間。

白宮國家安全會議官員要求不具名受訪時說，從美國角度來看，俄羅斯核武立場並未改變。官員表示，拜登政府覺得沒有必要為了配合俄羅斯公布的新版核武準則而修改美國自己的核武準則。

英國皇家聯合軍事研究所(Royal United Services Institute)資深研究員沃特林(Jack Watling)說，西方國家長程飛彈「絕對不會」像西方社會擔心的狀況那般觸發莫斯科核武回應。

沃特林說，但俄羅斯可以用各種不同方式讓情勢緊張升高，讓西方國家付出更多代價，例如海底突襲、透過代理人在曼德海峽(Bab el-Mandeb)對貿易活動展開騷擾。

史塔諾瓦亞在X平台發文寫道，普亭想給西方國家兩個選擇：「核武戰爭」或「照俄羅斯的方式結束戰爭」。

圖為烏克蘭急救隊19日公布的烏東地區遭俄軍飛彈炸毀的民宅建築物。(美聯社)
圖為烏克蘭急救隊19日公布的烏東地區遭俄軍飛彈炸毀的民宅建築物。(美聯社)

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