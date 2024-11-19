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俄烏戰爭進危險新階段 美長程飛彈傳供應有限

編譯季晶晶／綜合外電
烏克蘭在19日向俄羅斯境內一個軍事基地發射了六枚美製長程飛彈。(美聯社)
烏克蘭在19日向俄羅斯境內一個軍事基地發射了六枚美製長程飛彈。(美聯社)

烏克蘭在19日俄烏戰爭滿1000日時，向俄羅斯境內一個軍事基地發射了六枚美製長程飛彈。莫斯科威脅保留對常規襲擊使用核武作為回應的權利。雙方戰爭正進入危險新階段。事態的發展讓投資人忐忑不安，資金爭相湧入避險資產。

俄羅斯證實，烏克蘭採用的是美製陸軍戰術飛彈系統（ATACMS），這類超音速飛彈射程約為300公里，可以攜帶常規彈藥或集束彈藥，可通過美國向烏克蘭提供的高機動性火箭砲系統（HIMARS）和英國等國提供的M270多管火箭系統發射。

烏軍拒絕透露所用的飛彈型號，美國沒有說明烏克蘭採用的究竟是否ATACMS飛彈。

根據彭博資訊報導導，目前這種飛彈對烏克蘭的供應有限，每枚價格可能超過100萬美元。

普亭周二簽署了一項命令，最關鍵的兩點是：非核國家在「核武國家參與或支持」的情況下對俄羅斯發動攻擊，將被視為「對俄聯邦的聯合攻擊」；俄羅斯可以使用核武回應對俄「主權和領土完整構成嚴重威脅」的常規攻擊。

克里姆林宮發言人表示，根據俄羅斯新核武理論，烏克蘭對俄羅斯使用西方非核飛彈可能招致核回應。

川普的兒子發帖表示，拜登允許烏克蘭使用美製長程飛彈有引發「第三次世界大戰」的風險。

但美國國安委發言人暗示，俄羅斯調整核威懾立場只是虛張聲勢，不會因此改變美國的核姿態。

卡內基俄羅斯歐亞中心資深研究員Tatyana Stanovaya在X上發帖稱，「目前局勢給普亭提供了衝突升級的巨大誘惑，他和川普可以把衝突升級的責任歸咎於拜登，並以此作為直接會談的前提」。她認為「現在是危險關頭」，普亭可能試圖說服歐洲領導人必須在核衝突與聽從俄羅斯的條件中二選一。

避險風潮席捲金融市場，歐洲國防股上漲、航空股下跌，盧布匯率跌至13個月低點。黃金、石油和美債悉數上揚。10年期美國公債殖利率一度下跌7個基點，德國公債殖利率下跌11個基點。日圓和瑞郎受到提振。

俄羅斯外長拉夫羅夫指責西方煽風點火的同時，試圖緩解對核升級的擔憂。他在G-20上表示，「我們強烈支持採取一切辦法來避免核戰爆發，核武首先是防止核戰的武器」。

但上月與普亭交談過的塞爾維亞總統武契奇警告，如果莫斯科受到威脅，普亭「不會猶豫一秒 —— 他會使用核武。」武契奇周二表示，這位俄羅斯領導人現在不會尋求核對抗，因為他的軍隊在戰場上表現出色。

拜登、蕭茨與其他20國集團領導人正在里約熱內盧參加峰會，關於如何處理俄烏戰爭一直是主要爭論點之一。東道主巴西總統盧拉試圖結束有關烏克蘭、加薩衝突的辯論，轉而關注氣候變遷和貧困問題。

周一在俄羅斯飛地加里寧格勒附近的波羅的海，兩根海底電纜受損加劇市場的不安。當地政府已多次通報遭遇網攻、虛假訊息和俄羅斯飛機入侵，並警告說如果普高在烏克蘭取得勝利，他們將受到威脅。

俄羅斯 烏克蘭 普亭

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