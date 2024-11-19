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英法擬跟進美國准烏軍用「暴風影」飛彈 馬克宏讚拜登「明智決定」

編譯盧思綸／即時報導
去年法國巴黎航空秀展示暴風影飛彈。(美聯社)
去年法國巴黎航空秀展示暴風影飛彈。(美聯社)

政治新聞網站Politico報導，隨著美國批准烏克蘭使用美製遠程飛彈打擊俄羅斯境內目標，國際社會緊盯已經捐贈「暴風影」巡弋飛彈（ Storm Shadow/SCALP）給烏軍的英國和法國，英國尚未收到美國指示，法國總統馬克宏18日晚間表態華府這是「明智的決定」。

報導指出，儘管暴風影由歐洲飛彈公司MBDA製造，但是美國控制該公司的部分技術，因此在使用上擁有發言權。

截至目前，英國尚未取得美國允許使用它們攻擊俄羅斯目標的許可，但報導指，預計英國也將跟進華府。

英國皇家聯合研究所（Royal United Services Institute）軍事科學總監薩維爾（Matthew Savill）表示，英法此前均表示有意願，但這些飛彈的使用取決於由美國掌握與更新的目標數據。

而馬克宏18日在巴西舉辦的20國集團（G20）場邊會議上向記者表示，美國總統拜登做了「一個明智的決定」，回應俄羅斯部署北韓士兵攻打烏克蘭。

馬克宏還說，俄羅斯是唯一做出升級戰事決定的一方，因此美國才會有此決策。

事實上，今年稍早，馬克宏已經表現傾向放寬烏克蘭打擊俄羅斯境內領土的限制，他認為俄羅斯一直在利用西方這項限制。

法國迄今向烏軍提供數10枚暴風影飛彈。2名法國官員表示，法國不需要華府批准就可以讓烏克蘭使用這些飛彈，

暴風影飛彈是一款具有隱蔽能力的遠程巡弋飛彈，通常由戰機在空中發射或船艦進行垂直發射，發射後飛行速度約0.8馬赫，射程可達250公里。

義大利先前也捐贈烏克蘭暴風影飛彈，但已明確表示不會允許用於俄羅斯境內。

德國總理蕭茲也面臨愈來愈大的壓力，要求他重新考慮放寬對烏克蘭使用其提供射程逾500公里的金牛座巡弋飛彈使用。

俄羅斯 烏克蘭 馬克宏

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