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美允烏用遠程飛彈攻俄境 俄警告：火上加油

編譯廖振堯／綜合報導
拜登總統首度批准烏克蘭可使用美軍ATACMS長程飛彈，直接射擊俄羅斯境內。圖為ATACMS長程飛彈在北卡試射。(美聯社)
拜登總統首度批准烏克蘭可使用美軍ATACMS長程飛彈，直接射擊俄羅斯境內。圖為ATACMS長程飛彈在北卡試射。(美聯社)

美國官員17日透露拜登政府正在放寬烏克蘭使用美製長程飛彈「陸軍戰術飛彈系統」(ATACMS)深入攻擊俄羅斯境內的限制，俄羅斯迅速予以譴責，克里姆林宮18日警告拜登總統此決定無異於給戰爭「火上加油」，並將進一步加劇國際緊張局勢。

美聯社報導，克宮發言人培斯科夫(Dmitry Peskov)表示：「很明顯，即將卸任的政府打算採取措施，他們一直在談論此事，繼續火上加油，引發這場衝突的緊張局勢進一步升級。」培斯科夫還重提俄國總統普亭(Vladimir Putin)9月聲明，普亭當時說允許烏克蘭針對俄羅斯，將大大增加風險、改變衝突的本質，「這將意味著北約國家—美國和歐洲國家—正在與俄羅斯交戰。」培斯科夫補充，西方國家提供遠程武器時也會向烏克蘭提供瞄準程序，「這從根本上改變了他們參與衝突的方式。」

俄議員斯盧茨基(Leonid Slutsky)批拜登在下台之際，決定以「血腥喬」(Bloody Joe)的頭銜留名史冊；上議院外交事務委員會副主任賈巴羅夫(Vladimir Dzhabarov)稱此舉是「向第三次世界大戰爆發邁出的一大步」，並試圖「降低川普的自由度」。

克里姆林宮指拜登最新行動，是意圖繼續火上加油，並挑動緊張情勢進一步升高。圖為俄國...
克里姆林宮指拜登最新行動，是意圖繼續火上加油，並挑動緊張情勢進一步升高。圖為俄國總統普亭18日接見被俄羅斯任命的烏國領土札波羅熱州首長巴里特斯基。(美聯社)

而17日正好是俄烏戰爭爆發1000天的日子，聯合國安理會為此召開會議，俄駐聯合國大使涅班濟亞(Vassily Nebenzia)會上表示他震驚於英國、法國竟然會為了即將卸任的(美國)政府同聲一氣，且甘願將他們的國家乃至將整個歐洲拖入大規模升級、帶來嚴重後果。

被問及英國是否會效仿美國授權使用遠程飛彈時，主持會議的英國外交大臣拉米(David Lammy)拒絕評論，只說「這樣做會帶來行動安全風險，且只對普亭有利」。法國也向烏克蘭提供了遠程飛彈，其駐聯合國大使德里維埃(Nicolas de Riviere)未直接向安理會說明法國的下一步，只說烏克蘭有合法自衛權利打擊針對該領土的軍事目標。

俄軍18日繼續以火箭攻擊敖德薩地區民宅，造成10人死亡，55人受傷。(路透)
俄軍18日繼續以火箭攻擊敖德薩地區民宅，造成10人死亡，55人受傷。(路透)

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