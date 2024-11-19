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提俄烏和平計畫 土國總統：停戰換烏10年不入北約

編譯中心／綜合報導
土耳其總統厄多安。(美聯社)
土耳其總統厄多安。(美聯社)

「基輔獨立報」引述其他媒體報導，有不具名消息人士表示，土耳其總統厄多安(Recep Tayyip Erdogan)在18日登場的20國集團（G20）會議期間，提出他的烏克蘭和平計畫。

根據基輔獨立報(The Kyiv Independent)，厄多安的提議包含烏克蘭放棄加入北大西洋公約組織(NATO)至少10年、凍結當前戰事前線、向烏國提供武器，以及在烏東的頓巴斯(Donbas)軍事緩衝區部署國際部隊。

北約國家正在為美國前總統川普(Donald Trump)重新執政做準備，許多人擔憂川普政府將施壓烏克蘭盡快結束戰爭，甚至不惜以烏國讓出領土為代價。

G20國家18日在巴西召開領袖峰會，儘管俄羅斯是G20成員國，俄國總統普亭(Vladimir Putin)預計不會出席。巴西是國際刑事法院(ICC)羅馬規約(Rome Statute)締約國，ICC去年以涉嫌綁架烏克蘭兒童為由，對普亭發出逮捕令。

烏克蘭不是G20成員國，總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)也不會與會，儘管他多次爭取受邀。澤倫斯基本月16日指出，烏克蘭必須盡可能透過外交手段在明年結束戰爭。 

烏克蘭 澤倫斯基 普亭

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