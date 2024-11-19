法前總統歐蘭德：川普正在準備「烏克蘭的投降」

針對俄烏戰爭進展，法國前總統歐蘭德(圖)表示，川普正準備讓「烏克蘭的投降」。(路透)

美國總統當選人川普 競選期間揚言，將在上任後24小時內結束俄烏戰爭。法國前總統歐蘭德（Francois Hollande）表示，川普實際上正在準備「烏克蘭 的投降」，這將讓烏克蘭人難以忍受，同時也將是對歐洲的「羞辱」。

法廣報導，曾與川普短暫國際共事的歐蘭德17日評論道，川普說過的言論，「即使言辭過激，他仍會以超過分的方式去實現」。歐蘭德預測，在烏克蘭問題上，川普將停止幫助基輔，這將造成實力不平衡問題。

對於和平談判，歐蘭德認為，川普將讓俄總統普亭交出俄羅斯自2014年和2022年侵略烏克蘭以來，所掠奪的所有領土。川普也將對歐洲人說，剩下的事情取決於歐洲，若歐洲覺得有必要的話，那就由歐洲來保證烏克蘭的安全。歐蘭德卻說：「川普正準備的並非和平，而是烏克蘭的投降。」

歐蘭德警告，承認普亭以武力奪得的軍事利益，是違反國際法且將是嚴重的，甚至對烏人來說是難以忍受的，會引發人們對俄羅斯在未來幾年，推動其他侵略進攻的擔憂。

針對俄國17日對烏國能源網路的大規模襲擊，造成至少8死、約20人受傷，歐蘭德認為，這是俄羅斯給烏克蘭人的下馬威。他分析，這是普亭迫使烏克蘭在這場甚囂塵上的談判中讓步。

面對這一前景，歐蘭德強調，歐洲，特別是法國和德國，必須保持團結。

另有消息人士告訴美媒，土耳其總統厄多安將在巴西舉行的20國集團（G20）峰會上，提出有關俄烏戰爭和平計畫。據報導，厄多安將提議，讓烏國申請進入北約 推遲至少10年、在頓巴斯東部建立非軍事區；而作為補償，土耳其將提議在該地，部署國際部隊作為額外保障，向烏提供軍事補給。

另據法新社報導，芬蘭自去年加入北約以來，首次舉行大規模的北約砲兵演習，這場演習從11月4日持續到28日，實彈演習已於17日開始。

這場於11月在芬蘭北部拉普蘭（Lapland）地區舉行的演習是「動態前線25」的一環，為北約在歐洲舉行的最大規模砲兵演習，不僅在芬蘭，還在愛沙尼亞、德國、羅馬尼亞和波蘭進行實彈演習。

報導指出，在2022年2月莫斯科入侵烏克蘭後，與俄羅斯接壤的芬蘭於去年加入北約，放棄了數十年的軍事不結盟政策。

來自芬蘭、美國、瑞典、英國、法國及其他一些北約成員國的多達3600名士兵，在拉普蘭廣袤的極地景觀中進行演習，訓練士兵應對北極地區的嚴峻條件和多變地形。