隔2年再赴俄…聯國秘書長將訪普亭 烏跳腳批赴戰犯邀約

聯合國秘書長古特雷斯(右)24日將訪問俄羅斯與總統普亭會面，圖為他於2020年1月19日在德國柏林舉行的利比亞峰會上，與普亭交談。(路透)

克里姆林宮表示，俄羅斯 總統普亭將在24日會見聯合國 秘書長古特雷斯（Antonio Guterres），討論烏克蘭 衝突，這是古特雷斯2年多來首度訪問俄羅斯。聯合國未立即證實這場會面，烏克蘭強烈批評古特雷斯與普亭會面的決定，「竟接受戰犯邀約」。

衛報、法新社報導，這場會議將在俄羅斯中部城市喀山（Kazan）召開的金磚國家峰會場邊舉行。莫斯科希望利用這場峰會，展示西方因為烏克蘭戰爭而孤立俄羅斯的嘗試已經失敗。

克里姆林宮指出：「除了聯合國的活動之外，他們預計將談及國際議程的時下議題，包含中東危機和烏克蘭情勢。」

古特雷斯上一次訪問俄羅斯是在2022年4月，這是俄羅斯入侵烏克蘭的2個月後，根據聯合國的新聞稿，古特雷斯與普亭討論了人道援助和從衝突地區撤離平民的提案。

古特雷斯副發言人哈克（Farhan Haq）在紐約的一場記者會上，被問到古特雷斯本周稍晚是否將前往喀山時，哈克告訴記者：「有關他未來的旅行將在稍晚公布。」

古特雷斯此前多次批評莫斯科對烏克蘭發動軍事攻擊，並表示這為全世界立下了「危險先例」，但烏克蘭外交部說，現在與普亭會面「不會推進和平事業」，並「損害了聯合國的聲譽」。

烏克蘭外交部在X上發文指出：「聯合國秘書長拒絕烏克蘭的邀請，沒有參加在瑞士舉行的首屆全球和平高峰會。但他卻接受了戰犯普亭前往喀山的邀約。」

另一方面，俄國22日起在喀山舉辦金磚國家峰會，但是，俄國給出席峰會的各國領袖一項建議「帶現金來」。

彭博22日報導，喀山金磚國家峰會官方網站提醒與會來賓，將無法在俄國使用俄國境外發行的萬事達卡（Mastercard）或Visa卡支付或提款；中國銀聯卡（Union Pay）可用，但是有限制；甚至建議與會者帶美元或歐元現金，表示唯有這兩者是能夠「在俄羅斯大多數銀行，自由兌換盧布現金」的外幣。

峰會官網這項提醒，無疑打臉克里姆林宮，間接承認了美元和歐元的價值。克宮官員曾稱這這兩種貨幣「有毒」，回應美國和其所屬「七大工業國集團（G7）」在俄羅斯侵略烏克蘭後，對俄國實施的制裁。俄國並因此轉向「友善」貨幣，如中國人民幣，來降低制裁對該國貿易造成的經濟衝擊。

此外，聯合國人口基金（UNFPA）22日表示，俄羅斯2022年2月全面入侵烏克蘭，導致烏國大量人口外移及出生率暴跌，迄今人口已減少800萬；自2014年克里米亞遭併吞以來，烏國人口估計已縮減1000萬。

UNFPA還表示，綜合該機構及政府官方數據，2022年2月俄國全面入侵烏國之前，該國人口已減至4300萬，如今又進一步驟減到只剩3500萬。