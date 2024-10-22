接受俄邀請卻拒基輔和平峰會 聯合國秘書長挨批

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）。美聯社

烏克蘭 外交部今天抨擊聯合國 秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres），因為他接受俄羅斯 總統普亭的金磚五國（BRICS）峰會邀約，卻不參加有關烏克蘭戰爭的「和平峰會」。

路透報導，烏克蘭外交部在社群媒體X發文表示：「聯合國秘書長婉拒烏克蘭提出赴瑞士出席首屆全球和平高峰會的邀約。」

「但他接受戰犯普亭邀請前往喀山（Kazan），這是錯誤的選擇，不會推進和平事業，只會損害聯合國聲譽。」

普亭明天將在俄羅斯中部城市喀山主辦金磚五國峰會，目的在展示非西方國家的影響力，與會領袖包括中國國家主席習近平和印度總理莫迪（Narendra Modi）。

俄羅斯外交部發言人本月稍早表示，古特瑞斯上月在聯合國大會上告訴俄國外交部部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov），他打算前往喀山出席峰會。

但聯合國副發言人哈克（Farhan Haq）今天被問到古特瑞斯是否出席時表示：「有關他未來行程的公告將在稍後公布。」

6月在瑞士山區度假勝地舉行的和平峰會匯集90多國，譴責俄羅斯入侵烏克蘭，並尋求結束衝突的方法，俄羅斯並未受邀，也認為此舉毫無意義。