英媒：俄訓練海軍 核武瞄準北約盟國 文件完成於侵烏前

英媒報導，俄國海軍擬用核武戰術襲擊北約國家；圖為俄羅斯國防部長貝洛索夫（Andrei Belousov）13日參觀伊朗國防部在莫斯科愛國者公園舉行的軍事和技術論壇展位。（取材自俄羅斯國防部新聞處）

英國金融時報引述西方消息人士展示的文件指出，俄羅斯已訓練其海軍用戰術性核飛彈或常規彈頭，襲擊橫跨歐洲的北約 國家目標。這些文件出自2008年至2014年，裡頭列出俄方潛在打擊目標的地圖為展示用而非作戰用途；但分析家說，若與俄國 爆發衝突，俄軍這些襲擊恐讓歐洲各地的北約資產立即陷入險境。

美國新聞周刊引述金融時報報導，俄國波羅的海艦隊大部分的目標鎖定在挪威、德國的據點，包括挪威在卑爾根的大型海軍基地。俄國北方艦隊瞄準的目標則包括英格蘭西北部的一座潛艦船塢。

這些文件早在俄國2022年全面入侵烏克蘭前就已作成，但近兩年多的俄烏戰事已令核武相關討論再度浮上檯面。俄國總統普亭今年稍早聲稱，他不排除調整俄國規範何種情境會使用核武的相關準則。

前述祕密文件指稱，俄國海軍能發動突如其來且先發制人的打擊和大規模飛彈襲擊，俄國軍官也強調發動初期核武攻擊的效益。前北約官員阿爾貝克說，「他們希望對俄國使用核武的恐懼，成為解鎖西方默許的魔法鑰匙」。

金融時報還稱，文件並指出，俄國也保留水面艦艇攜帶核武的能力，因為海軍的高機動性，將使俄軍有能力進行「突發和先發制人的打擊」，並可「從各方面進行大規模飛彈襲擊」；分析人士指出，這些文件與北約對俄國海軍長程飛彈襲擊威脅，以及俄軍可能多快訴諸核武的評估是一致的。

據悉，這份潛在打擊目標地圖中，俄國海軍艦隊對北約成員國共設定32個目標，而華府智庫「史汀生中心」核政策分析師阿爾伯克（William Alberque）則認為，實際上可能有成千上百個目標。

報導稱，前官員和分析師警告，一旦俄軍與波羅的海國家和波蘭等前線國家的北約部隊交戰，整個歐洲大陸都將面臨風險。美國加州 蒙特瑞密德伯里國際研究學院教授路易斯（Jeffrey Lewis）指出，俄國的戰爭概念是「全面開戰」，且將戰術核彈視為潛在的獲勝武器，會想盡快使用。

此外，文件中也提到「示範性打擊」，亦即在實際衝突發生前，在偏遠地區引爆核武，以嚇唬西方國家，稱這類打擊將凸顯俄軍「非戰略精準核武的可用性和就緒程度」，以及俄軍「使用核武的意圖」。不過，俄國從未承認這種打擊方式符合其軍事理論。

阿爾伯克表示，俄方的想法是，西方對於俄國動用核武的恐懼，能夠讓他們保持沉默。不過，也有專家認為，俄國將核武視為與北約衝突早期階段的利器，也可能是因為俄國沒有足夠的傳統飛彈。