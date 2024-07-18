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普亭沒穿防彈衣開車險釀車禍 下車後隨扈1動作受矚

編譯徐榆涵／綜合報導
俄羅斯總統普亭16日出席M-11高速公路外環道路通車典禮，親自駕車出席活動，途中為閃避障礙物差點發生車禍。（視頻截圖）
俄羅斯總統普亭16日出席M-11高速公路外環道路通車典禮，親自駕車出席活動，途中為閃避障礙物差點發生車禍。（視頻截圖）

俄羅斯總統普亭16日出席M-11高速公路外環道路通車典禮，親自駕駛俄國汽車品牌「拉達」（Lada）新款車型Aura前往會場，但途中為閃避障礙物差點發生車禍，且全程似乎未穿防彈背心，當他下車後，多名安全人員神情緊張上前包圍，甚至還有一名安全人員手拿黑色公事包，其用途很可能就是保護普亭避免中彈。

每日郵報報導，71歲的普亭16日穿著白色襯衫，在特維爾北外環道路親自駕車，一邊與與副駕駛座的承包商代表聊天，但卻差點發生車禍。

根據影片，普亭駕駛一輛黑色拉達新車型Aura，在連接莫斯科與聖彼得堡的M-11高速公路上行駛，其他保全人員車輛則跟在後方。突然間，普亭為避開前方的白色帳篷，打左轉方向燈朝另個車道往前開，緊接著立刻右轉切回原本車道，使得後方保全人員車輛差點撞上。

普亭下車後穿上隨扈遞來的西裝外套，顯然沒有穿防彈背心，不過周圍至少有七名隨扈，還有一人手提黑色公事包，很可能用於保護普亭免於中彈。

這是川普遭日前遇刺後，普亭首次出現在公開場合。事實上，俄羅斯國內已有聲浪，呼籲普亭暫時不要出訪。俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）聲稱，烏克蘭使用美國提供的資金計畫暗殺普亭。

普亭本人沒有直接談論川普中槍事件，但發言人表示是拜登政府製造的美國政治氛圍，導致槍擊發生。

普亭親駕國產車，期望在國家遭到西方制裁之際，拉抬國產車聲勢，該車款預定於2024年秋天開始量產。

普亭 俄羅斯 自駕車

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