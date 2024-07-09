美官員：俄軍訓練不精 近期難在烏有重大斬獲

烏克蘭哈爾科夫州前線附近的烏軍，攝於6月18日。(美聯社)

俄烏戰爭鏖戰到第3年，紐約時報9日報導，數名美國官員表示隨著訓練不精的俄羅斯部隊在突破烏克蘭 防線上陷入苦戰，加上烏軍現在受到西方彈藥增援，俄國 在未來數個月大概不能在烏取得重大領土斬獲。

因討論事項涉及機密而要求匿名的美國官員並向紐時說，若美國對俄、烏的政策改變，他們的預測可能失準，也承認若俄國做出重大戰略轉變，如擴大軍隊徵集和培訓計畫，俄軍仍可能有重要進展。

報導指出，俄軍在春季和初夏試圖在烏東城市哈爾科夫周邊攻占領土，於烏東重啟一波進軍，希望在奪得阿夫迪夫卡後乘勝追擊。但俄國此波進軍已蒙受數千人傷亡，獲得領土卻極少。俄軍的問題反映數月來一度有利俄國的戰局動態發生重大轉變；俄方雖持續造成傷害，但其進軍遭烏軍強化的戰線拖慢。

外交政策智庫卡內基基金會俄國及歐亞高級研究員、近期曾訪問烏克蘭的考夫曼說，烏軍戰力仍被分散，未來幾個月戰況艱困，但俄軍現在不太可能有重大突破。

值此北約 組織會員國領袖本周聚首華府，出席組織創立75周年的峰會，預期會對烏承諾新的經費，並宣布協調武器運交的相關計畫，還預料強化對基輔承諾烏克蘭有朝一日會成為北約正式盟國。

但烏克蘭能否在俄軍長程攻擊中，保持好電路網等基礎建設運作，引發外界真切憂慮。而最大的未知數或許是11月初美國總統大選後，華府對烏政策會如何。

另一方面，儘管俄軍不太能再豪奪大片烏克蘭領土，基輔從俄軍收回更多失土的可能性也正縮減。在美國顧問鼓勵下，烏克蘭聚焦鞏固防禦並深入打擊俄軍戰線後方。有分析家認為，過去18個月來可見俄、烏都不具有顯著動搖戰線的能力。