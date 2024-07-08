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首出訪赴烏克蘭 荷蘭新外長：將立即交付F-16戰機

中央社基輔7日綜合外電報導
荷蘭新外交部長維爾德坎普（Caspar Veldkamp）周末訪問基輔。路透
荷蘭新外交部長維爾德坎普（Caspar Veldkamp）周末訪問基輔。路透

荷蘭新外交部長維爾德坎普（Caspar Veldkamp）周末訪問基輔時宣布，荷蘭將「立即」開始交付烏克蘭F-16戰機，但未透露更多細節或具體輸送日期。

法新社報導，烏克蘭希望先進美製戰機能助自己獲得壓制俄羅斯的空中優勢，更有效保護烏國部隊及城市，不受俄軍每日轟炸侵擾。

維爾德坎普上周剛接任外長，這是他首次展開國際外訪。他表示，荷蘭上周獲得必要的出口許可後，準備好向烏克蘭交付F-16戰機。

維爾德坎普昨天在基輔的記者會說：「我們現已獲得第一批F-16戰機的（出口）許可，這批戰機將立即運送（至烏克蘭）。」

至於荷蘭承諾交付的24架F-16戰機中，第1架何時會送抵烏克蘭，維爾德坎普並未提供進一步細節，或透露具體輸送日期。

荷蘭新執政聯盟的內閣官員上周宣誓就職，維爾德坎普也是其中一員。

荷蘭極右派政黨「自由黨」（PVV）是組成當前聯合政府的最大黨，其主席懷爾德斯（Geert Wilders）曾揚言停止援助烏克蘭。

不過荷蘭新政府及懷爾德斯皆已重申，荷蘭會繼續支持烏克蘭。

俄羅斯於2022年2月全面入侵烏克蘭不久後，基輔便一直呼籲各國交付F-16戰機。

俄羅斯曾威脅，俄軍將把任何交給烏克蘭的西方軍備當作攻擊目標，包含F-16戰機。

荷蘭的F-16戰機將送達烏克蘭前夕，俄軍上周稱擊中烏國3座空軍基地，基輔保護機場的防空能力引發外界擔憂。

烏克蘭 俄羅斯

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