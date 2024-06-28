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普亭放話 俄羅斯應開始生產之前遭禁止飛彈

中央社莫斯科28日綜合外電報導
圖為一名俄羅斯軍官走過展示的9M729巡弋飛彈。美聯社
圖為一名俄羅斯軍官走過展示的9M729巡弋飛彈。美聯社

俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）今天指出，俄羅斯應該開始生產短、中程飛彈，這些是先前根據與美國簽訂，但現已失效的武器條約所禁止的飛彈。

法新社報導，普亭指的是射程500至5500公里的飛彈，這些是依據冷戰時期簽訂「中程核飛彈條約」（Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty）所禁止的飛彈。

美國以俄羅斯未能遵守為由，於2019年退出這項條約。克里姆林宮當時表示，如果美國不在攻擊俄羅斯範圍內部署飛彈，它將遵守停產約定。

電視今天轉播普亭對安全首長的演說，他表示美國已在丹麥演訓中使用這樣的飛彈。

普亭指出：「我們需對此做出反應，決定下一步該做什麼。看來我們需要開始生產這些攻擊系統。」「然後根據實際情況再決定部署在哪裡，以確保我們的安全。」

美俄在冷戰時期簽訂數項武器協議，目的是限制核武軍備競賽並在超級大國競爭最激烈時緩和緊張局面，然而這些武器協議近年來已經失效或被終止。

俄羅斯去年停止新戰略武器裁減條約（New START Treaty），此為美俄間最後一項核武條約。

俄羅斯 普亭

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