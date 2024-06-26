讓軍事承包商進烏克蘭工作？外媒曝拜登政府考慮事實上解禁

以丹尼爾王命名的烏軍第24機械化旅官兵正在一處未公開地點修理軍事裝備。（歐新社）

4名知情美國官員向CNN表示，拜登 政府正朝著解除美國軍事承包商部署到烏克蘭 的事實上禁令邁進，以協助烏軍維護跟修理美援武器系統。

前述官員表示，政府官員仍在制訂該項政策，到目前為止尚未得到拜登總統的最終簽核。一位政府官員說，「我們還沒做出任何決定，對此的任何討論尚不成熟。總統極其堅定，他將不會派出美國官兵到烏克蘭」。

就在美國尋找方法，讓烏軍在對上俄羅斯 取得優勢之際，這項改動將標誌拜登政府在烏克蘭政策的另一個重大轉變。官員表示，這項改動一經批准，很可能會在今年頒布，將允許五角大廈自俄烏開戰以來，首度向烏國境內運作的美國公司提供合約，並希望此舉將加速維護跟修理烏軍正在使用的武器系統。

拜登過去堅決要求所有美國人，特別是美國官兵，要遠離烏克蘭前線。白宮也已決定，既要限制對美國人的危險，也要限制特別是俄羅斯的看法，即美軍正在烏克蘭參與戰鬥。因此，在戰場承受嚴重破壞的美援軍事裝備不得不運到波蘭、羅馬尼亞或其他北約盟國進行修理，而這段過程需要時間。

此外，美軍官兵也能夠幫助烏軍進行更多例行維護與後勤，但僅能透過視訊聊天或安全電話遠距進行。此一安排有著固有限制，因為美軍和承包商不能直接在系統上工作。

官員表示，隨著俄羅斯持續在戰場取得戰果，美國金援又在國會卡關，政府官員在過去幾個月間，開始認真重新考慮這些限制，而允許經驗豐富、美國政府資助的美國承包商維持在烏克蘭的存在，代表他們將能夠更快協助修復受損的高價值裝備。

官員們指出，一種將有可能需要定期維護的先進系統，正是烏克蘭將於下半年接收的F-16戰機。

一位官員表示，爭取這些合約的公司將需要詳盡闡述健全的風險減輕計畫，以減輕公司員工的威脅。知情的前現任官員強調，這項政策變動不會導致存在於伊拉克和阿富汗的那種情況。實際上，此舉有可能導致一次幾十到幾百名不等的承包商在烏克蘭工作。