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讓軍事承包商進烏克蘭工作？外媒曝拜登政府考慮事實上解禁

讓軍事承包商進烏克蘭工作？外媒曝拜登政府考慮事實上解禁

編譯周辰陽／即時報導
以丹尼爾王命名的烏軍第24機械化旅官兵正在一處未公開地點修理軍事裝備。（歐新社）
以丹尼爾王命名的烏軍第24機械化旅官兵正在一處未公開地點修理軍事裝備。（歐新社）

4名知情美國官員向CNN表示，拜登政府正朝著解除美國軍事承包商部署到烏克蘭的事實上禁令邁進，以協助烏軍維護跟修理美援武器系統。

前述官員表示，政府官員仍在制訂該項政策，到目前為止尚未得到拜登總統的最終簽核。一位政府官員說，「我們還沒做出任何決定，對此的任何討論尚不成熟。總統極其堅定，他將不會派出美國官兵到烏克蘭」。

就在美國尋找方法，讓烏軍在對上俄羅斯取得優勢之際，這項改動將標誌拜登政府在烏克蘭政策的另一個重大轉變。官員表示，這項改動一經批准，很可能會在今年頒布，將允許五角大廈自俄烏開戰以來，首度向烏國境內運作的美國公司提供合約，並希望此舉將加速維護跟修理烏軍正在使用的武器系統。

拜登過去堅決要求所有美國人，特別是美國官兵，要遠離烏克蘭前線。白宮也已決定，既要限制對美國人的危險，也要限制特別是俄羅斯的看法，即美軍正在烏克蘭參與戰鬥。因此，在戰場承受嚴重破壞的美援軍事裝備不得不運到波蘭、羅馬尼亞或其他北約盟國進行修理，而這段過程需要時間。

此外，美軍官兵也能夠幫助烏軍進行更多例行維護與後勤，但僅能透過視訊聊天或安全電話遠距進行。此一安排有著固有限制，因為美軍和承包商不能直接在系統上工作。

官員表示，隨著俄羅斯持續在戰場取得戰果，美國金援又在國會卡關，政府官員在過去幾個月間，開始認真重新考慮這些限制，而允許經驗豐富、美國政府資助的美國承包商維持在烏克蘭的存在，代表他們將能夠更快協助修復受損的高價值裝備。

官員們指出，一種將有可能需要定期維護的先進系統，正是烏克蘭將於下半年接收的F-16戰機。

一位官員表示，爭取這些合約的公司將需要詳盡闡述健全的風險減輕計畫，以減輕公司員工的威脅。知情的前現任官員強調，這項政策變動不會導致存在於伊拉克和阿富汗的那種情況。實際上，此舉有可能導致一次幾十到幾百名不等的承包商在烏克蘭工作。

烏克蘭 拜登 俄羅斯

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