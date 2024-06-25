國際刑事法院對俄前防長、總參謀長發逮捕令 俄：空談

俄羅斯聯邦安全委員會秘書長蕭衣古（右），以及武裝部隊總參謀長吉拉西莫夫大將5月15日出席普亭總統與各軍區部隊司令的會議。（路透資料照 ）

國際刑事法院（ICC）25日以在烏克蘭 犯下戰爭罪，對俄羅斯 前國防部長蕭依古和武裝部隊總參謀長吉拉西莫夫大將發出逮捕令。對此，蕭依古目前擔任秘書長的俄羅斯國家安全委員會只發出了簡短的聲明，斥為「空談」與「混和戰的一部份」。

POLITICO Europe與美聯社報導，位於荷蘭海牙的ICC指控蕭依古和吉拉西莫夫在俄軍入侵烏克蘭期間，以「刻意造成極大痛苦或嚴重傷害」的轟炸行動攻擊平民目標。

ICC在聲明指出，「有合理的理由相信，2名嫌犯對俄羅斯武裝部隊」在2022年10月至2023年3月期間，「針對烏克蘭電力基礎設施進行的飛彈打擊負有責任」。

ICC補充指出，「在此一時間範圍內，俄羅斯武裝部隊針對烏克蘭多個地點的眾多發電廠和變電站，進行了大量的打擊」。

俄羅斯普亭 連任總統，對國安人事做出了局部改組，蕭依古從國防部長調任國家安全委員會秘書長。俄羅斯塔斯社報導，俄羅斯國家安全委員會將ICC的逮捕令貶為「無效」。聲明指出，「這是空談，考慮到ICC的管轄範圍不包括俄羅斯，其決定是以西方針對我國混和戰的一部分作出」。

ICC在2023年3月以烏克蘭兒童被遣送至俄羅斯為由，對俄羅斯總統普亭和兒童權利總統專員利沃娃-貝洛娃（Maria Lvova-Belova）發出逮捕令。美聯社指出，蕭依古或吉拉西莫夫都沒有立即被拘留的可能性；俄羅斯並非ICC成員，不承認其管轄權與拒絕移交。