「不能超過100公里」 烏曝美援武器攻俄解禁有限制

這張擷取自俄羅斯國防部發布未標日期影像的照片可見，俄羅斯空天軍戰機正對未披露地點投下滑翔導引炸彈。（美聯社 / 俄羅斯國防部新聞處）

美國日前宣布，烏克蘭 可用美援武器回擊位於俄羅斯 境內任何朝烏軍開火的俄軍部隊所在位置，不限於東北部哈爾科夫的邊境一帶。但2名烏國匿名官員透露，雖然美方的新政策已造成俄軍部分攻擊有所減少，但仍限制了武器的射程，以至於妨礙烏軍打擊關鍵的機場。

華盛頓郵報21日報導，俄軍戰機從烏國官員提到的機場起飛，投下了致命的滑翔炸彈，現在對烏軍陣地與平民造成最大的損害。但烏國官員表示，美方已限制烏方向距離兩國邊境不超過100公里的目標開火。美方官員則拒絕具體說明限制，但稱烏方官員不超過100公里的說法不正確。

根據報導，雖然基輔官員並不希望被視為公開反駁華府 官員，但烏軍顯然不認為自己擁有跟美方聲明所似乎暗示一樣多的自由度。同時，自華府批准基輔要求，用某些西方武器打擊俄羅斯領土以來，烏軍三周的打擊成果印證了烏方對於大幅限制射程的描述。

華府智庫戰爭研究所（ISW）在報告指出，美國對靠近哈爾科夫的區域放寬限制，僅減少了15%的俄軍「地面庇護區」（ground sanctuary），基本上維持了俄羅斯對烏克蘭的軍事優勢，並指俄羅斯境內只有「沿著俄烏國際邊境的一小塊區域」獲准進行瞄準；「地面庇護區」是指仍然超出烏克蘭運用美國武器射及範圍的地區。

一名烏克蘭國防官員說，准許利用美國武器打擊俄羅斯境內「已肯定改變戰況，敵人必定感受到了，特別是直接在前線」。不過，該官員補充指出，武器的「範圍與種類都不夠」。

官員表示，烏軍現在無法嚇阻俄軍的滑翔炸彈攻勢，成為原本有效的美方政策變動主要缺點。另一名烏方官員指出，美方政策改變「有助於減少針對哈爾科夫的恐怖打擊，這就是我們為什麼講，對我們來說，更長的距離將有助減少更多…普亭繼續這場戰爭的能力」。