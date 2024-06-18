訪中之後 普亭18-20日連赴北韓、越南 分析：為俄烏戰找幫手

俄羅斯總統普亭（右）、北韓領導人金正恩（左）去年9月在俄國遠東地區會晤。（美聯社）

俄羅斯總統普亭 （Vladimir Putin）5月17日結束為期兩天訪中行程，曾強調俄中兩國迅速增長的戰略關係和與中國國家主席習近平的私交。訪中行之後一個月，路透17日引述俄羅斯塔斯社報導，克里姆林宮當天宣布總統普亭18日至19日將訪問北韓 ，接著19日至20日轉往越南 訪問。

普亭上次訪問平壤已是24年前。南韓情報安全部門研判，俄國與北韓可能以此為契機，建立等同「有事」時自動軍事介入的密切軍事合作。普亭訪越時，則可能商討軍備、能源及經貿等議題。

北韓領袖金正恩去年9月訪問俄國遠東地區時即邀普亭回訪。克宮也說，這次普亭國是訪問北韓是金正恩邀請。韓聯社報導，金正恩亟欲利用普亭來訪加深兩國連結，預料將盛大歡迎。

2022年俄烏戰爭以來，普亭此次的海外訪問實屬罕見，對金正恩而言也是一個關鍵時刻，因為自疫情開始，北韓就從未接待過另一位世界領袖。繼金正恩去年9月訪俄後，普亭此行預計將進一步鞏固彼此迅速發展的夥伴關係，而這種關係建立在兩國對西方的共同敵意上。不僅如此，普亭訪北韓，也被廣泛認為是他尋求金正恩對烏克蘭戰爭支持的一個機會。

南韓情報機構相關人士認為，俄國和北韓可能趁普亭到訪，達成類似1961年北韓和蘇聯締結的朝蘇友好合作互助條約合作模式，代表北韓若進入戰爭狀態，莫斯科可能立即軍事介入。

至於訪越，路透報導說，此行展現共產國家越南對俄國的忠誠。

這將是普亭第五次、也是自2017年來首次國是訪問越南，預料將會晤越南新國家主席蘇林等領袖。有官員透露普亭屆時可望宣布貿易、投資、科技和教育等雙邊協議，並討論軍備、能源，以及俄國受制裁影響的付款管道等。

不過，美國駐越南大使館17日批評越南舉措，強調任何國家都不該為普亭提供「戰爭宣傳平台」，否則就是允許他將其暴行正常化。

有分析指出，從河內角度來看，這次訪問旨在表明越南奉行不偏袒任何大國的平衡外交政策。越南也在去年接待了美國總統拜登和中國國家主席習近平。

另外，俄羅斯遠東聯邦綜合大學位於日本北海道的函館分校明年度起停招學生，加上俄烏戰爭的影響，入學人數因而驟減，今年度的新生僅三人，當地對此出現惋惜的聲音。

俄羅斯遠東國立綜合大學（現為遠東聯邦綜合大學）校址位於海參崴，1994年成立函館分校，被日本政府文部科學省指定為「外國大學的日本分校」，設有四年制的俄羅斯地域系與兩年制的俄語系，目前在校生共14人。

該校函館分校明年度起停招新生但是表示，「全員在校生畢業之前，校方會確保教育持續進行」。配合這間學校2008年成立「俄羅斯中心」，俄國外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）當年曾訪問函館。