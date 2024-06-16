我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

影／拜登募款大會又「呆在台上」 歐巴馬神救援

林書豪爸爸新書揭秘如何「把夢想的問號變成驚嘆號」

印度依然不選邊 未簽烏克蘭和平峰會公報

中央社／新德里17日專電
烏克蘭和平峰會15日的會議上，印度外交代表卡浦爾（Pavan Kapoor）出席，但16日峰會結束後，並未簽署聯合公報。（路透）
烏克蘭和平峰會15日的會議上，印度外交代表卡浦爾（Pavan Kapoor）出席，但16日峰會結束後，並未簽署聯合公報。（路透）

烏克蘭和平峰會16日落幕，80個與會國家簽署聯合公報。印度雖有參與峰會，但維持之前不選邊的立場，未在這份帶有譴責俄羅斯意味的聯合公報上簽字。

烏克蘭和平峰會15日至16日在瑞士的布爾根施托克（Burgenstock）舉行，印度由外交部主管西方事務副部長卡普（Pavan Kapoor）率團與會。

但印度外交部昨晚發布新聞稿稱，印度與烏克蘭和平峰會發布的任何公報或文件，均無關聯。

根據新聞稿，印度參與烏克蘭和平峰會符合自身的一貫方針，也就是透過對話和外交手段，為衝突尋找長久且和平的解決之道，印度相信這需要衝突雙方之間的真誠與務實接觸，才可能實現。

印度外交部說，新德里將繼續與俄烏以及其他利益攸關方保持連繫，為早日實現和平共同努力。

烏克蘭和平峰會共有90多國派代表參加，但只有80國在聯合公報上簽字。

聯合公報形容俄烏戰事是「俄羅斯針對烏克蘭的戰爭」，敦促雙方展開停戰對話，力挺維持烏克蘭的獨立和領土完整，而且援引了聯合國大會第ES-11/1號與第ES-11/6號決議。

這兩份決議分別譴責俄羅斯侵略烏克蘭，以及要求俄羅斯立即從烏克蘭撤軍，要求追究發生在烏克蘭境內的戰爭罪行。

基於歷史情誼以及不結盟、多重選擇等思維，印度自俄烏開戰以來，未曾公開點名譴責俄羅斯，也不參與針對俄羅斯的國際制裁。

印度早在2000年即已與俄羅斯建立戰略夥伴關係，雙方軍事合作可追溯至蘇聯時期。1971年印巴戰爭期間，蘇聯也曾派出艦隊支援印度。

印度總理莫迪（Narendra Modi）曾多次分別與俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）、烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）通話，重申盼見雙方透過對話與外交手段解決爭端、終止戰事。

烏克蘭 印度 俄羅斯

上一則

黨魁拒絕支持加薩無條件停火 英國工黨恐流失穆斯林選票

延伸閱讀

和平峰會落幕 澤倫斯基：若俄撤軍「明天」就和談

和平峰會落幕 澤倫斯基：若俄撤軍「明天」就和談
受俄烏戰爭影響 俄大學日本分校新生僅3人

受俄烏戰爭影響 俄大學日本分校新生僅3人
北京雖缺席烏克蘭和平峰會 澤倫斯基：中國能幫我們

北京雖缺席烏克蘭和平峰會 澤倫斯基：中國能幫我們
烏克蘭和平峰會將落幕 各國設法就最終宣言達共識 多少國家支持待觀察

烏克蘭和平峰會將落幕 各國設法就最終宣言達共識 多少國家支持待觀察

熱門新聞

近期輝達（NVIDIA）股價屢創新高，市值更一度追過蘋果，引發不少話題。(記者曾吉松／攝影)

10年前砸9000多美元買輝達今飆漲280倍 他狂謝NVDA

2024-06-08 18:35
一部卡達航空客機於直逼華氏100度的氣溫下，讓乘客在冷氣故障的機艙內等了三個多小時，眾人汗流浹背，有人熱到暈厥。(擷自X@New York Post)

100℉高溫沒冷氣 卡達航空乘客熱到脫光 還有人暈倒

2024-06-11 16:30
凱特王妃宣布罹癌後首露面，跟皇室一起參加又稱為「國王誕辰閱兵」的「軍旗敬禮分列式」。(美聯社)

凱特罹癌後首露面 抵白金漢宮參加活動 神色狀態全入鏡

2024-06-15 06:20
英國知名電視主持人暨健康生活倡議者莫茲里的遺體在希臘尋獲。(歐新社)

倡52斷食法走紅 英國名主持人遊希臘 陳屍山坡

2024-06-09 11:58
土耳其MGA航空6日一架波音客機起飛前空調故障，大批乘客被困高溫機艙。(美聯社)

受困125度烤箱機艙...波音客機起飛前冷氣故障 機師想照飛釀恐慌

2024-06-13 00:10
俄羅斯烏塔航空（Utair）一架安-26型飛機今天在惡劣天候下在北極地帶進行緊急迫降時發生墜機，機身斷成兩截，但機上41人竟全數奇蹟生還。圖為烏塔航空飛機示意圖，非事發飛機。(路透)

俄飛機極地迫降斷成兩截 機上41人全數奇蹟生還

2024-06-15 14:03

超人氣

更多 >
4生肖喜事臨門「正能量爆棚」 屬羊家庭名聲好、他的家人健康轉好

4生肖喜事臨門「正能量爆棚」 屬羊家庭名聲好、他的家人健康轉好
金融時報報導 習近平：美欲刺激中國打台灣 我不上當

金融時報報導 習近平：美欲刺激中國打台灣 我不上當

分析師推7檔AI股物美價廉 形容這家股票「驚人便宜」

分析師推7檔AI股物美價廉 形容這家股票「驚人便宜」
爺爺生日閱兵 路易小王子跳舞打呵欠 被夏綠蒂糾正

爺爺生日閱兵 路易小王子跳舞打呵欠 被夏綠蒂糾正
遭客人潑咖啡吐口水…辣妹店員抄榔頭狠砸擋風玻璃 網一面倒狂讚

遭客人潑咖啡吐口水…辣妹店員抄榔頭狠砸擋風玻璃 網一面倒狂讚