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G7同意用俄被凍結資產獲利 供烏500億美元貸款

中央社義大利巴利13日綜合外電報導
義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）在峰會首日結束後宣布：「我們已達成政治協議，年底前將向烏克蘭提供大約500億美元的額外財務支持。」歐新社
義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）在峰會首日結束後宣布：「我們已達成政治協議，年底前將向烏克蘭提供大約500億美元的額外財務支持。」歐新社

七大工業國集團（G7）成員國領袖今天同意，將運用俄羅斯被凍結資產的獲利，來提供烏克蘭新一筆500億美元的貸款。

法新社報導，G7峰會正在義大利普利亞（Puglia）進行，義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）在峰會首日結束後宣布：「我們已達成政治協議，年底前將向烏克蘭提供大約500億美元的額外財務支持。」

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在梅洛尼邀請下，參與一場針對烏克蘭戰爭的特別會議。與會者還包括總統拜登（Joe Biden）及法國、德國、加拿大、日本、英國的領導人。

澤倫斯基在會場「博爾戈埃格納齊亞」（Borgo Egnazia）飯店的會議上，感謝其他領導人的支持，並指這些支持將用於「防禦和重建上」。

然而澤倫斯基也敦促盟邦應更進一步，實際沒收被凍結的俄羅斯資產。歐洲聯盟（EU）至今仍排除此一選項，擔心這麼做會干擾國際市場穩定。

澤倫斯基也說，烏克蘭軍隊還需要更多防空系統，以助反擊俄軍對於前線烏軍和烏國電力網的攻擊。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

烏克蘭 澤倫斯基 義大利

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