無敵戰友重聚 普亭暌違24年下周會金正恩

俄羅斯總統普亭可能最快下周訪問北韓，圖為俄國總統普亭（前左）與北韓領袖金正恩（前右）去年9月在俄國遠東地區的東方太空發射場會談。（路透）

NHK報導，克里姆林宮（Kremlin）官員表示，俄羅斯總統普亭 可能最快下周訪問北韓 ，並指兩國正就普亭訪問一事進行協調，預計即將公布相關消息，這是普亭自2000年以來再次出訪北韓。

克里姆林宮官員並未透露太多細節，但稱普亭最快可能下周前往北韓，並在結束北韓行程後轉往越南。報導指出，這是普亭2000年上任總統以來，第二次訪問北韓。越南一名官員告訴路透社，普亭越南行預計在6月19日至20日進行，但還沒確定。

韓聯社報導，衛星影像顯示，位於平壤的金日成廣場有搭建「大型建築」的跡象。北韓過去在平壤為閱兵或外國高層人士來訪等大型活動做準備時，曾出現這種動向。

克里姆林宮曾表示，希望「在所有領域」與北韓建立夥伴關係。北韓領導人金正恩去年9月曾訪問俄國與普亭會談。金正恩當時造訪遠東地區的東方太空發射場（Vostochny Cosmodrome），普亭還承諾助北韓打造衛星。

由於俄烏戰爭遲遲未停火，有消息指普亭到訪北韓，會談及購買武器等問題，加強兩國軍事關係。日前根據北韓中央通信社（KCNA）報導，金正恩在給普亭的訊息中提到，北韓和俄國之間的關係已「升級到戰無不勝的戰友關係」。

另外，分析人士警告，擁有核武的北韓加緊砲彈和巡弋飛彈的測試和生產，可能是為了向俄國提供用於烏克蘭的武器。

專家提到，普亭訪問平壤期間，北韓可能會推動出口更多用於俄烏戰爭的軍事物資，以換取從俄國進口食品和能源。

在俄羅斯與北韓關係日漸親密之際，德國 國防部長皮斯托瑞斯（Boris Pistorius）12日宣布一項折衷的兵役制度提案，試圖在擴軍以抗衡俄羅斯威脅，以及政府內部反對恢復徵兵制的壓力之間，找到平衡點。

綜合路透、法新社報導，皮斯托瑞斯表示，擬推行的兵役制度將強制要求青少年填寫一份問卷，探詢他們在年滿18歲時，對於投身軍伍的適合程度及興趣，女性則可以自行選擇是否要填問卷。

德國國防部指出，這項措施的目的在於提升每一年的新兵人數，範圍是5000人到1萬5000人。皮斯托瑞斯進一步說明，政府的目標是逐年增加入伍數字來增強戰力，最終目標是要將後備役提升到逾20萬人。

皮斯托瑞斯宣布，他要將德國打造成一個「準備應戰」的國家，他也警告德國所屬的北約（NATO）與俄羅斯，未來5到8年之內可能會爆發戰爭。