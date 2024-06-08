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高官貪汙、動員令惹議... 澤倫斯基信任度59%創新低

編譯中心／綜合7日電
澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）7日在巴黎向法國國會發表演說。（美聯社）
澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）7日在巴黎向法國國會發表演說。（美聯社）

基輔社會學國際研究所(KIIS)7日公布的一項民調顯示，自2022年2月俄羅斯入侵以來，烏克蘭人民對總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)的信任度首次掉到60%以下。

中央廣播電台引述法新社報導，澤倫斯基在過去一年面臨多項挑戰，包括夏季反攻失敗、動員問題引發的爭議，以及涉及高層官員的貪汙醜聞等。

根據基輔社會學國際研究所的報告指出，民眾2022年5月對澤倫斯基的信任度高達90%，但是今年5月卻跌到59%。

基輔社會學國際研究所表示：「我們想要指出的是，澤倫斯基在烏克蘭民眾眼中仍有合法性，大多數烏克蘭人持續相信他」，「不過，民眾的信任度仍持續下降。從民調結果可以看出，烏克蘭老百姓對他不滿的主要原因，在於並不總是成功的人事政策和司法問題(特別是打擊貪腐和要求所有人分擔戰爭責任方面)。」

澤倫斯基從2019年開始擔任總統，並在上個月做滿第一任期，但烏克蘭目前處於戰時戒嚴期，因此他繼續留任。

這位烏克蘭領導人去年表示，他「準備好」在必要時舉行選舉。然而烏克蘭當局已決定推遲選舉，理由是烏克蘭20%領土遭到俄羅斯軍隊控制，並且仍有數百萬烏克蘭人生活在海外。

此外，俄烏近日持續互相轟炸，俄羅斯南部邊界羅斯托夫煉油廠，遭烏軍無人機攻擊爆炸，巨型火球發出刺眼光芒；而俄軍短短24小時猛炸烏南赫松總共20個地點，至少4人受傷，倉庫被火海吞噬；俄軍更在烏東動用滑翔炸彈攻擊民宅，造成1死3傷。

而此時適逢二戰諾曼第登陸80周年，澤倫斯基到法國參加相關紀念活動，7日在巴黎向法國國會發表演說時還把普亭喻為「當今的希特勒」。

「普亭能贏下這場仗嗎？不行，因為我們沒有輸的權利。」澤倫斯基表示，「現在的狀況，和1930年代，邪惡力量侵入鄰國一樣，希特勒跨越了界限，普亭在做一樣的事情。」

烏克蘭 澤倫斯基 普亭

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