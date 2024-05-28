我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

惡夢連連 有可能是自體免疫系統疾病的前兆

封口費案女主角前律師勒索Nike罪 最高院駁回上訴

比利時和烏克蘭簽安全協議 包括交付基輔30架F16

中央社布魯塞爾28日綜合外電報導
烏克蘭和比利時今天達成雙邊安全協議，由烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy，左）和比利時總理德克魯（Alexander De Croo，右）在布魯塞爾簽署。美聯社
烏克蘭和比利時今天達成雙邊安全協議，由烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy，左）和比利時總理德克魯（Alexander De Croo，右）在布魯塞爾簽署。美聯社

烏克蘭比利時今天達成雙邊安全協議，包括交付30架F16戰機，由烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）和比利時總理德克魯（Alexander De Croo）在布魯塞爾簽署。

綜合路透和法新社報導，澤倫斯基在社群平台發文表示：「這項（協議）文件包括比利時今年對烏克蘭軍援至少9億7700萬美元，以及比利時承諾在協議的10年期間提供支援。」

比利時今天於烏克蘭總統澤倫斯基來訪之際，承諾將於2028年以前交付30架F-16戰機，以協助基輔對抗莫斯科的入侵。

澤倫斯基在社群平台X發文表示：「這樣的協議首次載明將於2028年以前交付烏克蘭的F16確切數量：30架。」

比利時外交部長拉碧（Hadja Lahbib）雖基於保守起見於稍早表示：「我們希望今年年底開始交付。」但澤倫斯基卻表示，首架戰機可能「今年已經抵達」。

澤倫斯基昨天晚間從西班牙飛往比利時，在歐洲多國進行旋風式訪問，爭取對烏克蘭的支持。

澤倫斯基除了將和比利時總理德克魯舉行聯合記者會外，還將參訪位於比利時首都的軍事基地，會見協助訓練烏克蘭F16飛行員的教官。

澤倫斯基昨天造訪西班牙，西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）和澤倫斯基在馬德里簽署雙方的安全協議，承諾提供10億歐元軍事援助。

澤倫斯基結束比利時行程後，今天稍晚預計將前往葡萄牙。

此外，捷克總理費亞拉（Petr Fiala）表示，烏克蘭總理什米哈爾（Denys Shmyhal）今天將在布拉格和多位歐洲聯盟（EU）領袖會面，討論對基輔的軍事援助，協助烏克蘭對抗俄羅斯的入侵。

費亞拉在電視現場直播的簡報會上表示：「我們將討論在這些艱難時刻，協調與加強援助烏克蘭的所有議題。」

出席今天工作晚宴的領袖包括荷蘭、丹麥與拉脫維亞等國總理，以及波蘭總統。

費亞拉也呼應北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）的立場，認為西方國家應該解除禁止烏克蘭以軍援武器攻擊俄羅斯領土的限制。

烏克蘭 澤倫斯基 比利

上一則

加薩衛生部：以色列戰車攻擊拉法以西疏散區釀21死

延伸閱讀

西班牙史上最大對外軍援 提供烏11億元軍備

西班牙史上最大對外軍援 提供烏11億元軍備
西班牙迎澤倫斯基簽防衛協議 允提供10億歐元軍援

西班牙迎澤倫斯基簽防衛協議 允提供10億歐元軍援
烏戰和平峰會6月召開 澤倫斯基籲拜習出席

烏戰和平峰會6月召開 澤倫斯基籲拜習出席
烏克蘭和平峰會6月登場 澤倫斯基籲美中領袖與會

烏克蘭和平峰會6月登場 澤倫斯基籲美中領袖與會

熱門新聞

一名男子在參加馬拉松的妻子即將以第一名之姿衝過終點線前，把女兒推到跑道上要擁抱媽媽，男子的行為被網友批評為「恣意妄為」。(擷取自TikTok)

妻跑馬拉松將衝刺奪冠 男推小孩「求抱抱」舉動被網友罵翻

2024-05-23 20:00
查理（右）娶了黛安娜之後，卻受不了她比自己還出風頭、還受歡迎。（路透資料照片）

彷如重演 查理痛恨黛安娜搶風頭 哈利終將恨梅根？

2024-05-25 11:03
英國時尚雜誌「尚流」(Tatler)以凱特王妃的畫像作為封面，但卻引發「與本人不像」的爭議。(擷自Tatler官網)

這是凱特王妃…您覺得像嗎？英國人吵起來了

2024-05-23 15:52
新加坡航空表示，一架從英國倫敦起飛的班機當天因為嚴重亂流，緊急迫降泰國曼谷。(截取自X)

原定飛往新加坡…新航波音客機遇嚴重亂流2死30傷 緊急迫降曼谷

2024-05-21 08:01
日本傳奇大胃王小林尊，攝於2019年。小林尊在Netflix的新紀錄片《飲食健康知多少：胃腸道祕辛》宣布退休。美聯社

征戰大胃王比賽20年吃壞身體 日本傳奇小林尊宣布退休

2024-05-22 12:31
一位女老師不堪壓力發生外遇，但事件曝光後感到相當後悔。示意圖，非新聞當事者。（取材自unsplash.com＠Anthony Tran）

女師壓力大訴苦老公又不聽 搭上體育老師卻被抓包後悔了

2024-05-24 20:00

超人氣

更多 >
華生赴美展開費城求學 租處一封中文信讓他鼻酸不已

華生赴美展開費城求學 租處一封中文信讓他鼻酸不已
觀眾最愛的1980年代電影 不是「捍衛戰士」而是它？

觀眾最愛的1980年代電影 不是「捍衛戰士」而是它？
將中國三輪車賣到美國 農村小伙曾日入萬元美金

將中國三輪車賣到美國 農村小伙曾日入萬元美金
紐約華人按摩店涉賣淫 FBI查獲店內隱藏隔間有避孕套、帳簿

紐約華人按摩店涉賣淫 FBI查獲店內隱藏隔間有避孕套、帳簿
章子怡疑曝光汪峰私下真面目 說溜嘴影射前夫缺陷

章子怡疑曝光汪峰私下真面目 說溜嘴影射前夫缺陷