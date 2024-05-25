不想幫烏克蘭 匈牙利總理：正重新定義其北約成員國身分

匈牙利總理奧班稱匈牙利正努力「重新定義」該國的北約成員國身分，目的是不想參與北約領土之外的北約行動。(美聯社)

匈牙利總理奧班（Viktor Orban）24日表示，匈牙利正努力「重新定義」該國的北約 成員國身分，以允許其選擇退出北約對烏克蘭 的軍事支持。

彭博資訊報導，奧班24日接受國家電台採訪時表示，匈牙利軍方官員和律師已經在努力提出一個新概念，將匈牙利與北大西洋公約組織其他成員國做區隔。

奧班說，「我們的律師和官員正在努力研究，匈牙利如何在維持其北約成員身分的同時，而又不必參加北約領土之外的北約行動。」

奧班表示，匈牙利不打算參與北約行動，因為這些行動可能會導致北約國家直接捲入烏克蘭衝突，並導致與俄羅斯 的直接對抗。

匈牙利政府已經在北約領土外的兩個任務，包括伊拉克和科索沃中發揮重要作用。北約成員國也可選擇不參加任何軍事任務，雖然北約一直鼓勵成員國盡可能廣泛參與集體行動。

在此之際，北約秘書長史托騰柏格提議在未來5年內替烏克蘭設立1000億歐元特別基金，但引起許多盟國反彈。

在俄羅斯入侵烏克蘭期間，匈牙利一直試圖阻止西方和北約對烏克蘭的支持，包括不向烏克蘭運送武器，數月以來皆拒絕批准歐盟向烏克蘭提供數十億美元資金，直到今年2月才放行。

奧班強調，匈牙利根本不同意一些北約成員國的評估，稱俄羅斯將在烏克蘭之後入侵北約東翼，因為他認為，烏俄戰役應該被視為「兩個斯拉夫國家」之間的戰爭。