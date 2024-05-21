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大選因烏戰無限延 澤倫斯基執政5年支持度仍高

編譯中心／綜合20日電
烏克蘭兒童20日在基輔市中心的獨立廣場，一邊跳舞一邊製作剪輯，以紀念即將到來的6月1日國際保護兒童日。（歐新社）
烏克蘭兒童20日在基輔市中心的獨立廣場，一邊跳舞一邊製作剪輯，以紀念即將到來的6月1日國際保護兒童日。（歐新社）

烏克蘭總統澤倫斯基20日執政滿五周年，其中有兩年多陷於俄烏戰爭，至今仍未看見與俄羅斯達成和平協議的可能性。由於烏克蘭進入戒嚴，原定今年三月舉行的總統大選無限期推遲，俄羅斯總統普亭公開質疑澤倫斯基的政治合法性。不過，據基輔研究機構，澤倫斯基在國內的支持度仍過半，維持60%到65%。

澤倫斯基當年抓住烏克蘭人反當權派情緒，在大選第二輪以73%的得票率擊敗在任總統。今年3月，原該舉行下屆總統大選，但因戒嚴無限期延後。

對此，基輔國際社會學研究所執行主任赫魯謝茨基：「自去年底，我們開始問是否該舉行選舉，大多數烏克蘭人，無論措辭如何，70%到80%的人認為，現在舉行選舉的時間點不好，認為澤倫斯基依然合法，選舉應該在戰後舉行。」

開戰初期，烏克蘭拒絕離開基輔、團結國人，讓他的支持率飆升。現在戰爭進入第三年，儘管支持度有所下降，但據路透在烏克蘭街頭隨機調查，5個人當中就有4個說如果舉行大選，會投給澤倫斯基，相信他會成功結束戰爭。

不過，剛贏得第五任的普亭質疑澤倫斯基的政治合法性。普亭表示，「對我們來說這當然重要，因為如果涉及簽署文件，我們當然應該跟合法當局，簽如此重要領域的文件，這是一個顯而易見的事實。」但他也說，這是烏克蘭憲法法庭和政治制度要決定的事。

另據德國之聲報導，烏俄戰爭持續，去年全球軍事預算達到2.44萬億美元，比2022年增長了近7%，增幅為2009年以來最高。這意味著去年全球人均軍費開支達306美元，創下冷戰結束以來的最高紀錄。

美國批准為2024財年國防開支提供8660億美元，比2023財年增加3.2%，達到該國史上最高水平。北約歐洲盟友預計將首次達到該軍事聯盟設定的國防開支佔國內生產總值（GDP）2%的目標，總額將達到3800億美元。而波蘭今年的國防開支將佔國內生產總值的4.2%，高居北約各成員國之首。

約翰斯·霍普金斯大學（Johns Hopkins University）美國-德國研究所所長拉斯克（Jeffrey Rathke）說：「除了財政能力和債務問題外，歐洲各國對威脅認知的差異也影響著這場有關資源分配的爭論。距離烏克蘭較遠的國家可能不太熱衷於優先考慮國防問題。」

烏克蘭總統澤倫斯基20日執政滿五周年，原定三月舉行的總統大選因烏戰無限延期，但澤...
烏克蘭總統澤倫斯基20日執政滿五周年，原定三月舉行的總統大選因烏戰無限延期，但澤倫斯基在國內的支持度仍過半。（歐新社）

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