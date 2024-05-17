俄1周奪烏278平方公里 1年半最大戰果 開戰已占烏12%領土

俄羅斯軍隊在對烏克蘭東北部哈爾科夫地區和南部地區為期一周的攻勢中，已奪取278平方公里的烏克蘭領土。（路透）

根據華盛頓戰爭研究所（ISW）數據計算，發現俄軍在烏克蘭 東北部哈爾科夫州（Kharkiv）及南部地區展開攻勢一周來，已奪取278平方公里的烏克蘭領土，是俄國 一年半來所獲最大戰果。此外，俄軍還在沃爾臣斯克（Vovchansk）戰線上展開新攻勢，逼迫還在苦等新一批美援武器抵達的烏軍得從戰線他處調兵增援，備多力分。

中央社引述法新社報報導，本月9日至15日之間，俄軍在哈爾科夫州奪取257平方公里，其他地區則是21平方公里。這是俄羅斯 2022年12月中旬以來所取得的最大斬獲，當時俄國在哈爾科夫及南方地區受挫後，又重新占領東部的盧甘斯克州（Lugansk）領土。

烏克蘭軍方今天則表示，在哈爾科夫州部分地區成功阻止俄軍推進。烏克蘭軍方發言人說：「我軍已穩定部分局勢，制止敵方在某些地區和地點推進。」

俄羅斯在兩條戰線上推進，凸顯彈藥及人力嚴重短缺大幅削弱烏克蘭軍，為俄軍蠶食烏國領土鋪路。

今年以來，俄軍已奪取約800平方公里的烏克蘭領土，超過去年全年所奪取的約600平方公里。

2022年2月24日俄烏戰爭開打後，俄羅斯已奪取6萬5336平方公里的烏克蘭領土，占烏國國土面積（排除2014年已遭俄國吞併的克里米亞半島）將近12%。

華爾街日報指出，沃爾臣斯克距俄國邊界不到5公里，攻入沃爾臣斯克是俄軍朝哈爾科夫州推進攻勢的一環，迫使烏軍得從烏東前線調兵增援東北，並對首府兼烏克蘭第2大城哈爾科夫市加壓。俄軍10日跨境展開這波攻勢後已奪下多座村莊。

烏方官員與西方分析師表示，俄軍數量不足以取得重大突破或直接攻擊哈爾科夫市，但這波推進迅速搶占村落並能讓兵員已然吃緊的烏軍更加備多力分。烏克蘭軍方坦承已將沃爾臣斯克周邊及西面另一村莊的部隊後撤，但正為收復陣地作戰。

目前烏克蘭已從連月來始終在激戰的烏東頓內次克（Donetsk）抽調一些最精銳部隊增援哈爾科夫防禦，然而美國上月批准的大部分武器裝備仍未抵達前線，導致烏軍彈藥仍缺。

在維也納的軍事分析師加迪（Franz-Stefan Gady）表示，俄軍藉由在多個軸線發動攻勢，盼進一步壓縮兵員短缺的烏軍，「（俄軍）主要想迫使烏軍拉走資源，以利在烏東朝察蘇夫雅（Chasiv Yar）和克拉莫托斯克（Kramatorsk）兩大重要據點推進。實際上是要製造烏軍疲於奔命，烏軍根本沒有足夠人力來填補所有防線空缺。」

另據法廣報導，俄羅斯宣布英國駐莫斯科國防武官為不受歡迎的人，以報復上周驅逐被指控從事間諜活動的俄羅斯駐倫敦武官。俄羅斯外交部在一份聲明中表示，阿德里安·科吉爾(Adrian Coghill)「必須在一周內離開俄羅斯聯邦領土」，並解釋說已在傳喚中向英國大使宣布了這一決定。

英國國防大臣夏普斯(Grant Shapps)譴責這次驅逐是莫斯科的「絕望之舉」。