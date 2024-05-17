俄1周奪烏278平方公里 1年半最大戰果 開戰已占烏12%領土
根據華盛頓戰爭研究所（ISW）數據計算，發現俄軍在烏克蘭東北部哈爾科夫州（Kharkiv）及南部地區展開攻勢一周來，已奪取278平方公里的烏克蘭領土，是俄國一年半來所獲最大戰果。此外，俄軍還在沃爾臣斯克（Vovchansk）戰線上展開新攻勢，逼迫還在苦等新一批美援武器抵達的烏軍得從戰線他處調兵增援，備多力分。
中央社引述法新社報報導，本月9日至15日之間，俄軍在哈爾科夫州奪取257平方公里，其他地區則是21平方公里。這是俄羅斯2022年12月中旬以來所取得的最大斬獲，當時俄國在哈爾科夫及南方地區受挫後，又重新占領東部的盧甘斯克州（Lugansk）領土。
烏克蘭軍方今天則表示，在哈爾科夫州部分地區成功阻止俄軍推進。烏克蘭軍方發言人說：「我軍已穩定部分局勢，制止敵方在某些地區和地點推進。」
俄羅斯在兩條戰線上推進，凸顯彈藥及人力嚴重短缺大幅削弱烏克蘭軍，為俄軍蠶食烏國領土鋪路。
今年以來，俄軍已奪取約800平方公里的烏克蘭領土，超過去年全年所奪取的約600平方公里。
2022年2月24日俄烏戰爭開打後，俄羅斯已奪取6萬5336平方公里的烏克蘭領土，占烏國國土面積（排除2014年已遭俄國吞併的克里米亞半島）將近12%。
華爾街日報指出，沃爾臣斯克距俄國邊界不到5公里，攻入沃爾臣斯克是俄軍朝哈爾科夫州推進攻勢的一環，迫使烏軍得從烏東前線調兵增援東北，並對首府兼烏克蘭第2大城哈爾科夫市加壓。俄軍10日跨境展開這波攻勢後已奪下多座村莊。
烏方官員與西方分析師表示，俄軍數量不足以取得重大突破或直接攻擊哈爾科夫市，但這波推進迅速搶占村落並能讓兵員已然吃緊的烏軍更加備多力分。烏克蘭軍方坦承已將沃爾臣斯克周邊及西面另一村莊的部隊後撤，但正為收復陣地作戰。
目前烏克蘭已從連月來始終在激戰的烏東頓內次克（Donetsk）抽調一些最精銳部隊增援哈爾科夫防禦，然而美國上月批准的大部分武器裝備仍未抵達前線，導致烏軍彈藥仍缺。
在維也納的軍事分析師加迪（Franz-Stefan Gady）表示，俄軍藉由在多個軸線發動攻勢，盼進一步壓縮兵員短缺的烏軍，「（俄軍）主要想迫使烏軍拉走資源，以利在烏東朝察蘇夫雅（Chasiv Yar）和克拉莫托斯克（Kramatorsk）兩大重要據點推進。實際上是要製造烏軍疲於奔命，烏軍根本沒有足夠人力來填補所有防線空缺。」
另據法廣報導，俄羅斯宣布英國駐莫斯科國防武官為不受歡迎的人，以報復上周驅逐被指控從事間諜活動的俄羅斯駐倫敦武官。俄羅斯外交部在一份聲明中表示，阿德里安·科吉爾(Adrian Coghill)「必須在一周內離開俄羅斯聯邦領土」，並解釋說已在傳喚中向英國大使宣布了這一決定。
英國國防大臣夏普斯(Grant Shapps)譴責這次驅逐是莫斯科的「絕望之舉」。
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