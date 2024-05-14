「預備隊沒人了」 烏軍情報首長坦承東北部戰況危急

烏克蘭國防部 情報總局（GUR）局長布達諾夫將軍13日表示，烏軍在東北部面臨「危急」形勢，試圖擊退俄軍一連幾天的推進時面臨兵力短缺問題。

紐約時報 報導，俄軍上周蜂擁越境，在烏克蘭第二大城哈爾科夫附近開闢了新的進攻路線，占領至少9個定居點跟村落，迫使數千平民出逃。布達諾夫從哈爾科夫地區一個掩體打出的視訊通話表示，戰況吃緊，「這裡的局勢每過一小時就更加危急」。

紐時指出，布達諾夫對戰局的黯淡評估，呼應了其他烏方官員近日看法，即烏軍的展望正變得黯淡。除了兵力不及俄軍，烏軍還面臨武器嚴重短缺，特別是砲兵彈藥，而總額608億美元的美援軍械才剛剛開始運抵。

如同大多數烏國官員和軍事專家看法，布達諾夫認為，俄軍攻擊東北部是為了分散烏軍早已稀薄的預備兵力，讓他們從別處的戰鬥轉移過來。他承認，烏軍設法從其他前線地區調派部隊以加強東北部防線，但難以找到人力。

布達諾夫指出，烏軍部隊不是在東北部，就是在南邊約193公里的頓內次克州戰略高地察蘇夫雅（Chasiv Yar），「我已動用了我們擁有的一切，不幸的是，我們的預備隊沒有其他人了」。

布達諾夫評估，烏軍接下來幾天將能加強防線跟穩定前線，但預期俄軍將在哈爾科夫再往北的蘇梅州（Sumy）發動新攻擊。他說，俄軍在烏克蘭東北部的目標是散布恐慌和混亂，「當下我們的任務是穩定戰線，然後開始把他們打回邊境另一邊」，並指烏軍預備隊增援已成功「打亂他們的計畫」。

布達諾夫預計，俄軍在哈爾科夫州的攻擊行動將再持續3到4天，之後會在蘇梅方向開始猛烈推進。