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烏2上校疑涉俄暗殺陰謀 澤倫斯基簽令開除局長

編譯周辰陽／即時報導
烏克蘭總統澤倫斯基跟歐洲議會議長梅特索拉（未入鏡）9日在基輔召開聯合記者會。歐新社
烏克蘭總統澤倫斯基跟歐洲議會議長梅特索拉（未入鏡）9日在基輔召開聯合記者會。歐新社

烏克蘭情治機關日前以涉嫌參與針對澤倫斯基總統與其他高官的暗殺陰謀為由，拘留了負責保護總統的「國家保衛局」（UDO）2名上校。根據一分簡短的官方公告，澤倫斯基已經將UDO局長解職。

CNN與BBC報導，烏克蘭總統府網站9日刊登的一項政令表明，UDO局長魯德（Serhii Rud）少將已遭解任，但未寫出原因，也尚未任命替代人選。

UDO的任務是確保烏克蘭總統與國家高層官員的安全，以及行政大樓的保護工作。但本周稍早傳出2名安全官員因涉嫌參與俄羅斯暗殺澤倫斯基的陰謀而被拘留後，烏國總檢察長辦公室7日宣布，UDO的2名上校被控執行「針對烏克蘭的顛覆活動以換取資金報酬」，2人均被控犯下叛國罪，其中一人同時被控犯下準備恐攻行動。

根據烏克蘭國家安全局（SBU）的說法，已「破獲」暗殺澤倫斯基和其他高層官員的計畫，包括SBU局長馬列克（Vasyl Maliuk），以及國防部情報總局（GUR）局長布達諾夫。烏國檢方聲稱，其中一名嫌犯從俄羅斯聯邦安全局（FSB）收到了2架無人機和彈藥，打算轉移給另一名共犯動手。

根據烏國官媒Ukrinform的消息，魯德自2019年起一直領導著總統衛隊。雖然沒有跡象表明他跟暗殺指控有任何關聯，但其中一位被捕的上校胡克（Andriy Huk）據認為是魯德私人好友。烏媒指出，魯德跟胡克多年前曾一起在邊境部隊官校就讀。

BBC與烏克蘭獨立報報導，澤倫斯基總統經常更換烏克蘭安全部隊的關鍵人物，9日還簽發政令，將上任才幾個月的特種部隊司令盧潘丘克（Serhiy Lupanchuk）上校調離現職；烏軍前總司令扎盧茲尼上將則在前一天「以健康理由解除軍籍」，保留「穿著軍服的權利」，並任命為駐英大使。

烏克蘭 澤倫斯基 俄羅斯

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