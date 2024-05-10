烏2上校疑涉俄暗殺陰謀 澤倫斯基簽令開除局長

烏克蘭總統澤倫斯基跟歐洲議會議長梅特索拉（未入鏡）9日在基輔召開聯合記者會。歐新社

烏克蘭 情治機關日前以涉嫌參與針對澤倫斯基 總統與其他高官的暗殺陰謀為由，拘留了負責保護總統的「國家保衛局」（UDO）2名上校。根據一分簡短的官方公告，澤倫斯基已經將UDO局長解職。

CNN與BBC報導，烏克蘭總統府網站9日刊登的一項政令表明，UDO局長魯德（Serhii Rud）少將已遭解任，但未寫出原因，也尚未任命替代人選。

UDO的任務是確保烏克蘭總統與國家高層官員的安全，以及行政大樓的保護工作。但本周稍早傳出2名安全官員因涉嫌參與俄羅斯 暗殺澤倫斯基的陰謀而被拘留後，烏國總檢察長辦公室7日宣布，UDO的2名上校被控執行「針對烏克蘭的顛覆活動以換取資金報酬」，2人均被控犯下叛國罪，其中一人同時被控犯下準備恐攻行動。

根據烏克蘭國家安全局（SBU）的說法，已「破獲」暗殺澤倫斯基和其他高層官員的計畫，包括SBU局長馬列克（Vasyl Maliuk），以及國防部情報總局（GUR）局長布達諾夫。烏國檢方聲稱，其中一名嫌犯從俄羅斯聯邦安全局（FSB）收到了2架無人機和彈藥，打算轉移給另一名共犯動手。

根據烏國官媒Ukrinform的消息，魯德自2019年起一直領導著總統衛隊。雖然沒有跡象表明他跟暗殺指控有任何關聯，但其中一位被捕的上校胡克（Andriy Huk）據認為是魯德私人好友。烏媒指出，魯德跟胡克多年前曾一起在邊境部隊官校就讀。

BBC與烏克蘭獨立報報導，澤倫斯基總統經常更換烏克蘭安全部隊的關鍵人物，9日還簽發政令，將上任才幾個月的特種部隊司令盧潘丘克（Serhiy Lupanchuk）上校調離現職；烏軍前總司令扎盧茲尼上將則在前一天「以健康理由解除軍籍」，保留「穿著軍服的權利」，並任命為駐英大使。