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俄軍在頓內次克前線打出大洞 烏軍怒斥

編譯周辰陽／即時報導
烏克蘭頓內次克州前線附近，烏軍第25獨立空降旅軍人站在一輛Marder步兵戰鬥車上，攝於4月29日。路透
烏克蘭頓內次克州前線附近，烏軍第25獨立空降旅軍人站在一輛Marder步兵戰鬥車上，攝於4月29日。路透

半島電視台4月30日報導，烏克蘭軍隊最近幾周寡不敵眾、彈藥供應不足，在東部頓內次克州一直節節敗退，已撤出了前線小鎮奧切列季涅（Ocheretyne）跟其他幾個村鎮。

報導指出，原本要接手奧切列季涅防禦的烏軍155旅部分官兵將該鎮陷落歸咎於指揮官犯錯。一名軍人在社群媒體「X」寫道，「我的連事實上被毀了，我們在最惡劣的條件中執行任務，沒有人在意」。

這位軍人抨擊，「我們在沒有支援、卻有愚蠢指揮之下猛攻。我們在幾乎沒有支援、卻有同樣愚蠢的指揮下防守」。

烏軍退役將領克里沃諾斯（Serhiy Krivonos）指出，奧切列季涅的高層公寓大樓本來可以作為針對俄軍的有效威懾，並阻止該鎮遭到占領，「我們面臨的狀況是嚴重的系統性失敗」。

俄方軍事分析師、俄羅斯軍事科學院高級研究員普羅赫瓦蒂洛夫（Vladimir Prokhvatilov）認為錯在烏軍新任總司令瑟爾斯基，以及武器、彈藥和防空系統的全面短缺，「不利因素在於，全烏克蘭跟所有軍人都曉得，沒錢、沒裝備、防空系統嚴重短缺」。

普羅赫瓦蒂洛夫告訴官媒，「瑟爾斯基命令撤軍時，人們乾脆跑了，他自己引發了恐慌」。

基輔分析師日羅霍夫（Mikhail Zhyrokhov）受烏媒訪問時表示，「這是一個突破，不是戰術性，而是戰略層級，這正是俄羅斯人只會加強壓力的原因。奧切列季涅周圍的居面非常艱難，傾向於只會越來越糟糕。因為，這樣的推進給俄羅斯人對側翼的巨大優勢，這就是為什麼守住其他城鎮跟另一道防線將非常困難」。

德國不來梅大學研究員米特羅欣（Nikolay Mitrokhin）則告訴半島電視台，「頓內次克前線有一個大洞，俄軍通過這個大洞，可以朝著3至4個方向推進」。他指出，透過部署更多部隊，俄軍可以摧毀巴赫姆特卡河（Bakhmutka River）沿岸的烏軍陣地，並且在沒有多少抵抗的情況下，朝著西南方向推進高達15公里。

米特羅欣說，「局面非常糟糕，但現在還不清楚，烏軍將找到什麼樣的預備隊，以及俄軍如何可以在無人機持續攻擊下突破雷區」。

俄羅斯 烏克蘭 頓內次克

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