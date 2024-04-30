我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／戴維斯生死戰傷肩 金塊穆雷3.6秒致勝球淘汰湖人

房租有彈性 用兩招跟房東議價

美：逾萬瓦格納傭兵 投誠普亭重操舊業 世界各地執行特殊任務

編譯中心／綜合29日電
兩名美國官員曝光俄國「瓦格納集團」傭兵在首領普里格津（左）身亡後的動向，據說成千上萬兵力投誠俄國總統普亭（右）。（美聯社）
兩名美國官員曝光俄國「瓦格納集團」傭兵在首領普里格津（左）身亡後的動向，據說成千上萬兵力投誠俄國總統普亭（右）。（美聯社）

POLITICO報導，俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」（Wagner Group）首領普里格津（Yevgeny Prigozhin）去年6月兵變失敗、8月疑遭暗殺墜機身亡，至今七個多月後，兩名不願具名的美國官員透露，瓦格納旗下成千上萬兵力投誠總統普亭後，分散加入至少四個既存俄國軍事團體，協助克里姆林宮在各國實現其政治計畫，而普亭也極力重組瓦格納，以防再度遭遇逆襲。

美國官員表示，現在普亭底下這支全新的私人軍隊，被部署到世界各地執行不同特殊任務，包括前往烏克蘭和非洲重操舊業，破壞區域局勢穩定。

重組後的瓦格納集團已迫使美國拜登政府撤軍尼日和查德，對於打擊恐怖主義而言是一大挫敗；同時這支準軍事組織也挑戰了美國在中非共和國、馬利、布吉納法索、利比亞和其他非洲國家的政策。

兩名官員說，其中一個團體加入俄國近衛軍（National Guard）前往烏克蘭作戰，兵損慘重。另外兩個團體聽命俄國國防部和莫斯科情報機構。第四個團體「俄羅斯非洲軍團」（Africa Corps）與俄國民間私人軍事組織Redut結盟，極力重新取得瓦格納先前在部分非洲國家首都的控制權。

關於克里姆林宮手下派系，包含多少成員來自瓦格納以及現有準軍事組織等，目前所知甚少。

普里格津身亡後，他的兒子握有數千名傭兵，目前並不清楚他領導程度深淺。

另外，俄羅斯下諾佛哥羅（Nizhny Novgorod）當局表示，著名重金屬樂團Korrozia Metalla的三名成員被控展示「納粹符號」而在一場演唱會被捕。

中央社引述法新社報導，俄羅斯西部城市下諾佛哥羅地區警方27日發動逮捕後表示，樂團成員的年齡分別為19、42和57歲，被指控「宣傳或公開展示納粹配件或符號」。

警方在聲明中補充說：「警察在國民警衛隊支援下，在下諾佛哥羅的一個俱樂部逮捕三名樂團成員。」這種犯罪行為通常會被處以罰款或短期行政拘留。

警方表示，他們沒收了「帶有違禁符號」的T恤和書籍。

樂團經理魯諾娃（Maria Rounova）向國家通訊社塔斯社（TASS）表示，這些圖案是「古老的斯拉夫符號」。

樂團主唱特洛伊斯基（Sergey Troitsky）28日在社群媒體上發文表示，樂團鼓手遭「三名惡霸」攻擊後陷入昏迷。

在社群媒體分享的照片中，可以看到安全部隊衝進演唱會，並強制觀眾趴在地上。

圖為瓦格納傭兵。（路透）
圖為瓦格納傭兵。（路透）

瓦格納 俄羅斯 俄國

上一則

英緊縮移民 擬僅開放績優大學提供外國生簽證

延伸閱讀

金正恩不甩禁運令暗助普亭？聯合國官員：烏克蘭出現北韓飛彈殘骸

金正恩不甩禁運令暗助普亭？聯合國官員：烏克蘭出現北韓飛彈殘骸
俄國瓦格納傭兵動向曝光 成千上萬兵力投誠普亭重操舊業

俄國瓦格納傭兵動向曝光 成千上萬兵力投誠普亭重操舊業
還普亭清白？美報告：他很可能並無下令殺害納瓦尼

還普亭清白？美報告：他很可能並無下令殺害納瓦尼
俄羅斯總統普亭：計劃在5月前往中國訪問

俄羅斯總統普亭：計劃在5月前往中國訪問

熱門新聞

日本富山市極東製藥商旗下的知名腸胃藥「正露丸」遭控檢測報告長年造假。(取自極東官網)

日本正露丸檢測報告造假30年 製藥商遭勒令停產

2024-04-26 23:50
現年75歲的英國國王查理三世今年2月宣布罹患癌症，但始終未透露是何種癌症或其他細節。(歐新社)

罹癌後少露面...英王傳狀況漸惡化 白金漢宮定期更新喪禮計畫

2024-04-26 11:36
美國日前已向烏克蘭交付射程300公里的MGM-140「陸軍戰術飛彈系統」（ATACMS）飛彈，烏克蘭證實已取得這款射程300公里的飛彈；圖為ATACMS遠程飛彈發射的資料照。（美聯社）

北韓援俄長程飛彈 美轉念援烏 提醒MGM-140「不是魔彈」

2024-04-26 02:29
示意圖。(取自123RF)

他重溫34年前街景見老爸開車 還揪出副駕「驚人秘密」

2024-04-25 16:08
患有WILD罕見病的13歲女孩在英國手術後得到治癒，成為此病全球首例被治癒的病例。(截取自X@UHNM_NHS)

這罕見病全球只有21人患 華裔女孩成首位治癒者

2024-04-24 16:00
巴勒斯坦民防部21日從他們口中的納瑟醫院內部一處亂葬崗取出50具遺體。歐新社

美籲調查加薩走廊醫院亂葬崗 以軍反問：調查什麼？

2024-04-27 12:33

超人氣

更多 >
手機業者折扣 55歲以上者要把握

手機業者折扣 55歲以上者要把握
昔日蕭條城大翻身 躍登全美最佳住房市場冠軍

昔日蕭條城大翻身 躍登全美最佳住房市場冠軍
「反抗有理，哥大去死！」示威學生拒絕撤離 警方待命

「反抗有理，哥大去死！」示威學生拒絕撤離 警方待命
北卡夏洛特爆警匪激烈槍戰 警3殉職5傷

北卡夏洛特爆警匪激烈槍戰 警3殉職5傷

妮可基嫚2愛女首曝光 俏麗不輸前夫阿湯女兒蘇蕊

妮可基嫚2愛女首曝光 俏麗不輸前夫阿湯女兒蘇蕊