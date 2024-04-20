CIA：缺美軍援烏恐年底前戰敗 川普：烏存亡很重要

一名婦女18日在烏克蘭前線城鎮奧里希夫，騎自行車經過一棟被俄羅斯空襲摧毀的建築物前。(美聯社)

美國聯邦眾議院預定20日表決610億美元援烏案。中情局（CIA）局長伯恩斯18日在德州布希總統中心演說時示警，除非華府提供基輔更多軍援，否則烏克蘭 可能在今年底前抗俄失敗。

伯恩斯指出，有實質及心理層面軍援，烏克蘭就可撐完整個2024年，但若援助中斷，戰況就會變得更嚴峻。

伯恩斯表明，烏克蘭今年底前可能輸掉抗俄戰爭，或至少讓俄羅斯 總統普亭能在政治解決方案上主導談判條件。這是很現實的風險。但他並未詳述何謂「輸掉」戰爭的判斷標準。

烏克蘭總理什米哈爾（Denys Shmyhal）日前才透過BBC警告，如果烏克蘭在與俄羅斯的戰爭中失利，第三次世界大戰恐會爆發，敦促美國國會通過長期擱置的援助方案。

另外，美國前總統川普 18日說，歐洲應提供烏克蘭更多資金。自他卸任以來，他依然能影響華府許多共和黨人。

川普在其社群媒體寫道：「為何美國在烏克蘭戰爭投入1000多億美元，金額比歐洲還多，而我們（美國）和烏克蘭卻隔著一個大海洋！」

川普還寫道，「要幫助有迫切需求的國家，為何歐洲不能像美國，投入對等或相匹配的資金？」「正如所有人都認為的，烏克蘭的存續及力量，對歐洲應比對美國重要得多…歐洲快動起來吧！」路透報導，這是川普首次表示，烏克蘭的存亡對美國安全利益來說非常重要。川普去年在CNN節目上被問及，是否希望烏克蘭能擊退俄羅斯入侵，他當時拒絕回答。

另據兩位美國官員向政客新聞網透露，五角大樓正準備迅速批准一項對烏克蘭的武器援助計畫，其中包括急需的火炮和防空系統。法廣報導，上述兩位美國官員表示，五角大樓官員正在努力彙總一攬子美國裝備，一旦立法通過並經總統簽署，就能迅速通過官僚程序。該官員說：「他們將很快向防長提出建議，隨後很快就會提交給總統」。

官員說，許多美國武器已經存放在歐洲各地的倉庫中，可以立即運往烏克蘭。有些物資幾天內就能運抵烏克蘭，有些則可能需要數周時間。

此外，衛報報導，波蘭和烏克蘭檢察當局18日公布，一名波蘭男子因涉嫌協助俄羅斯情報部門暗殺烏克蘭總統澤倫斯基而被捕。

波蘭檢察官辦公室發布聲明指，這名男子叫帕維烏·K（Pawel K），是波蘭公民，他涉嫌準備向俄羅斯探員分享機場安全資訊，幫助俄羅斯特種部隊策畫暗殺澤倫斯基，已於17日在波蘭被捕。該機場由美軍控制，進出烏克蘭的國際領袖和援助人員都會使用，澤倫斯基也經常到訪。

聲明指出，嫌犯已被拘留，等待司法程序，若罪名成立可能面臨最高8年有期徒刑。