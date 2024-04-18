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以色列回擊 美官員證實：以色列飛彈擊中伊朗境內據點

涉嫌幫助俄羅斯策畫暗殺澤倫斯基 波蘭男子落網

編譯徐榆涵／即時報導
波蘭和烏克蘭檢察當局18日公布，一名波蘭男子因涉嫌協助俄羅斯情報部門暗殺烏克蘭總統澤倫斯基而被捕。(歐新社)
波蘭和烏克蘭檢察當局18日公布，一名波蘭男子因涉嫌協助俄羅斯情報部門暗殺烏克蘭總統澤倫斯基而被捕。(歐新社)

波蘭和烏克蘭檢察當局18日公布，一名波蘭男子因涉嫌協助俄羅斯情報部門暗殺烏克蘭總統澤倫斯基而被捕。

衛報報導，波蘭檢察官辦公室發布聲明指，這名男子叫帕維烏·K（Pawel K），是波蘭公民，他涉嫌準備向俄羅斯探員分享機場安全資訊，幫助俄羅斯特種部隊策畫暗殺澤倫斯基，已於17日在波蘭被捕。

聲明指出，該男與「直接參與烏克蘭戰爭的俄羅斯公民」建立聯繫，預計將提供有關波蘭東南部熱舒夫-賈西翁卡機場（Rzeszów-Jasionka airport）的詳細資訊。該機場位於烏克蘭邊境，是向烏克蘭提供國際軍事和人道主義物資的重要門戶。

該機場由美軍控制，進出烏克蘭的國際領袖和援助人員都會使用，澤倫斯基也經常到訪。

聲明指出，嫌犯已被拘留，等待司法程序，若罪名成立可能面臨最高8年有期徒刑。

波蘭檢察官表示，此次行動是與烏方檢察官和安全部門密切合作的成果，烏方檢察官向波蘭通風報信並提供關鍵證據，案件持續進展中。

烏克蘭檢察官指出，本案件凸顯俄羅斯不僅對烏克蘭及其國民，而且對整個自由世界構成的持續威脅。

德國檢方稍早才宣布，2名德俄雙重國籍人士因涉嫌策畫在德國蓄意破壞美軍設施而被捕，目的為了削弱德國對烏克蘭的軍事支持。

烏克蘭 俄羅斯 澤倫斯基

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