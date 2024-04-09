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開戰後最強攻擊 俄狂轟烏80%火力電廠遇襲

編譯中心／綜合8日電
俄軍最近幾周狂轟電網，已對烏克蘭的發電和輸電設施造成重大破壞。圖為烏國中部高壓變電站遭襲受損。（路透）
俄軍最近幾周狂轟電網，已對烏克蘭的發電和輸電設施造成重大破壞。圖為烏國中部高壓變電站遭襲受損。（路透）

烏克蘭能源部長加盧申科8日說，俄羅斯軍隊最近幾周襲擊了烏克蘭80%的燃煤及燃氣發電廠與超過一半的水力發電廠，這是俄烏戰爭開打以來對於烏克蘭能源系統的最大規模攻擊。

中央社引述法新社報導，從今年3月下旬以來，俄羅斯軍隊幾乎每天襲擊烏克蘭的電網，更導致烏國東北部城市哈爾科夫大規模停電。

加盧申科在烏克蘭首都基輔向記者表示：「高達80%的火力發電廠受到攻擊，超過一半的水力發電廠和許多變電所都遇襲。」他還說：「這是俄烏戰爭開打以來對於烏克蘭能源系統的最大規模襲擊。」

加盧申科提到：「這波打擊的規模和影響，比他們在2022年到2023年那個冬天的攻擊要嚴重得多。」

加盧申科更指出，「我們看到俄羅斯人改造了武器」，他們現在使用伊朗的無人機，還有動用飛彈，每次打擊造成的傷害更嚴重。

從俄烏戰爭爆發之初，烏克蘭最大的札波羅熱核電廠就一直處於俄羅斯的控制。

烏克蘭總統澤倫斯基7日表示，如果美國國會不批准一項重大的軍事援助計畫，烏克蘭將輸掉與俄羅斯的戰爭。

中央社引述法新社報導，俄軍目前正加強對烏東城市查西夫雅爾的攻勢；烏軍承認，這個前線城市周遭的戰況「艱難」且「激烈」，但堅稱其部隊正在奮力抵抗。

烏克蘭日益迫切地呼籲美國開始提供價值600億美元的援助計畫。這項計畫因共和黨人阻撓而在國會卡關數月。

澤倫斯基在視訊會議中表示：「有必要特別告訴（美國）國會，如果（美國）國會不幫助烏克蘭，烏克蘭就會輸掉戰爭。」

澤倫斯基還說，如果沒有援助，烏克蘭將「很難存活下去」， 「如果烏克蘭輸掉戰爭，其他國家將受到攻擊」。

另外，日本讀賣新聞報導，在10日將舉行的美日峰會上，美國總統拜登與日相岸田文雄將確認美日澳三國推動伴飛戰機的無人機技術合作。共同聲明中也將明記美日共同生產防禦裝備的新體制。報導說，美國為支援烏克蘭，武器生產吃緊，日本透過支援展現美日同盟團結。

日本下一代戰機和英國及義大利共同研發，除了有不易被敵方偵測到的隱形技術外，還將與無人機協同作戰，被稱為「第六代機」，計畫在2035年投入部署。去年10月美國與澳洲也達成協議，協助日本研究與戰機連動的無人機技術，將具備情蒐、攻擊等功能，被稱為共同戰機。去年12月美日同意共同研無人機在行動判斷時的AI技術。

兩位領導人將在峰會中再次確認，推動開發新型導單，以應對北韓開發的極超音速武器。美國、英國和澳洲組成的安全聯盟「美英澳三邊安全夥伴關係」（AUKUS），計畫與日本合作。

日本讀賣新聞報導，在本月10日將舉行的美日峰會上，美國總統拜登與日相岸田文雄將確...
日本讀賣新聞報導，在本月10日將舉行的美日峰會上，美國總統拜登與日相岸田文雄將確認美日澳三國推動伴飛戰機的無人機技術合作。（路透）

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