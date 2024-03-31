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俄羅斯要求引渡烏克蘭安全首長 基輔嗤之以鼻

中央社／莫斯科、基輔31日綜合外電報導

俄羅斯今天以幕後主使在俄羅斯境內的「恐怖主義」行徑為由，要求烏克蘭引渡包括安全首長在內的諸多人士。基輔以這種要求「一文不值」反脣相稽。

法新社報導，俄羅斯外交部在聲明中重申，首都莫斯科郊外3月22日發生的音樂廳攻擊與烏克蘭有關，並且指控基輔為境內諸多攻擊和暗殺事件的「幕後藏鏡人」。

儘管激進聖戰團體伊斯蘭國（IS）一個附隨組織已經聲稱犯案，莫斯科仍一再指控那起音樂廳攻擊與基輔有關。

俄羅斯外交部援引兩項國際反恐公約，要求烏克蘭「立刻逮捕和引渡」烏克蘭安全局（SBU）局長馬列克（Vasyl Maliuk）在內的許多人士。

聲明表示，馬列克已經承認「策劃2022年10月克里米亞大橋（Crimean Bridge）爆炸，並且揭露策劃其他恐怖攻擊的細節」。

俄羅斯於2014年併吞克里米亞，但國際公認當地為烏克蘭的一部分。

俄羅斯外交部表示：「俄方要求基輔政權立刻停止對恐怖主義活動的任何支持，引渡應被咎責人士，並就對被害人造成的損害進行賠償。」

由於烏克蘭已於2022年2月俄羅斯發動軍事襲擊後不久就與對方斷交，莫斯科如何表達上述訴求目前不得而知。

烏克蘭安全局拒絕俄方說法，稱之「一文不值」，並且強調「來自恐怖主義國家的所謂恐怖主義說法尤其令人嗤之以鼻」。

馬列克本週稍早駁斥莫斯科所提將他逮捕的要求。此前他曾接受電視採訪，詳述俄羅斯境內發生的法外處決事件。

俄羅斯 烏克蘭 克里米亞

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