俄遭恐攻 批美國「抹黑IS」掩護基輔 白宮回應了

俄羅斯22日恐攻的四名兇嫌，24日起連夜在巴斯曼地方法院出庭，看似各有傷勢。（路透）

俄羅斯 音樂廳22日遭遇恐怖攻擊事件，儘管伊斯蘭國（IS）承認作案並公布第一視角片段，但總統普亭 等俄國 高官迄未承認IS作案的說法，俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃25日在《共青團真理報》撰文，質疑美方收到情報指IS是唯一幕後黑手的講法，旨在散播IS「鬼怪」來掩飾其在基輔的「受監護人」的版本，並提到美國自1980年代已在阿富汗扶植「聖戰者」對抗蘇聯軍隊。白宮指俄指摘「烏克蘭涉事」是「典型的克宮文宣伎倆」。

綜合媒體報導，IS在2019年失卻位於敘利亞的最後一片領土後，逾4.5萬名武裝成員及親屬被囚於敘利亞東北部胡勒（Al-Hol）監獄營，近年低調從塔吉克等中亞國家招攬人手和策動襲擊。胡勒監獄營目前由美國指導下的庫德族盟友組織「敘利亞民主軍」（SDF）看守，在營地收留壓力下美國嘗試遣返部分思想較溫和的IS成員返回原居地，卻面對被拒收的現實，被視為威脅地區安全的隱患。

俄羅斯22日恐攻的四名兇嫌，24日起連夜在巴斯曼地方法院出庭，看似各有傷勢。（路透）

俄羅斯22日恐攻的四名兇嫌，24日起連夜在巴斯曼地方法院出庭，看似各有傷勢。（路透）

俄羅斯22日恐攻的四名兇嫌，24日起連夜在巴斯曼地方法院出庭，看似各有傷勢。（歐新社）

此外，這次俄羅斯音樂廳恐攻的四名涉案槍手已被當局以恐怖主義罪嫌起訴。據四人出庭影像，都看似曾遭毆打，其中一人得坐輪椅出庭，據稱已失去一隻眼睛，還有人疑似耳朵被割、鼻青臉腫。四人被指為塔吉克公民，已一致認罪，將還押到至少5月22日候審。

據報導，俄國政府公布凶嫌為32歲的米佐耶夫、30歲的拉查巴利佐達、25歲的法利杜尼和19歲的費佐夫。四人最重可處終身監禁。

從影像可見四人在莫斯科巴斯曼地方法院出庭，被法警押解到被告席的玻璃籠。米佐耶夫、拉查巴利佐達眼部瘀青，後者一隻耳朵還包著大紗布，據傳是在被逮時遭局部割毀；前者脖子上則圍了撕毀的塑膠袋。

費佐夫穿病袍坐在輪椅，一臉虛弱不堪，被帶進法庭時似乎意識不清。他全程都閉著眼睛。據路透報導，他其中一眼似已「不見」。法利杜尼臉部則腫脹嚴重。社群媒體流傳對四人的殘酷偵訊影片，顯然是俄國維安人員流出。至少一名嫌犯曾遭電擊。克里姆林宮拒絕回應刑求指控。

IS已公開凶嫌在莫斯科郊外音樂廳對人群開火的血腥影片，BBC核實為真。其中一名槍手甚至說，「殺掉他們，不要留情」。

總統普亭等俄國高官迄未承認IS作案的說法。佩斯科夫25日說，直到調查結束前不宜置評。此前俄方曾無根據地指控烏克蘭涉案，但總統澤倫斯基等基輔領導高層斥為荒謬。