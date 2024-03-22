我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

MLB／水原職務之便掌控資訊 大谷靠其他翻譯才知出事了

洛杉磯華埠居民擔憂：空中纜車萬一掉下來...

俄羅斯恐攻逾60死...美國月初就曾警告 遭普亭駁斥「別恐嚇」

編譯徐榆涵／即時報導
多輛救護車在現場接載傷患。（新華社）
多輛救護車在現場接載傷患。（新華社）

俄羅斯莫斯科外郊「克洛庫斯音樂廳」22日發生恐怖攻擊，造成至少60人死亡、100多人受傷，極端組織伊斯蘭國（ISIS）宣稱犯案，但無交代原因。事實上，美國駐莫斯科大使館本月初就曾警告，極端分子可能針對莫斯科大型活動發動攻擊，但俄羅斯總統普亭日前駁斥，美國只是為了恐嚇和破壞俄羅斯社會穩定。

事發在當地時間22日晚間8時許，當時音樂廳正準備舉行老牌樂團「野餐」的搖滾演唱會，據悉至少5名武裝人員以自動步槍開火，並投擲手榴彈等爆裂物品，引發火災，之後乘坐一輛白色雷諾轎車逃逸。

根據民眾拍攝的影片顯示，音樂廳屋頂已部分倒塌，巨大濃煙不斷竄入天際，警消人員緊急在現場撲救和協助受害者。塔斯社報導，已有145人住院、60人處於嚴重狀況。

CNN報導，本月稍早美國駐俄羅斯大使館就曾警告，「正在監測有關極端分子即將計畫針對莫斯科大型集會（包括音樂會）的報告」，建議美國公民未來48小時內避免參加大型活動。在「克洛庫斯音樂廳爆發恐攻事件」後，大使館再度建議美國公民不要前往俄羅斯。

俄羅斯聯邦安全局（FSB）當時指稱，該局已擊斃此前正陰謀恐攻莫斯科一座猶太教堂的「伊斯蘭國」（IS）一小股恐佈分子。

目前尚不清楚美國大使館當時發出的警告，是否與22日發生的恐攻事件有關。但俄羅斯總統普亭日前才抨擊，美國的警告是「挑釁」，稱是為了恐嚇和破壞俄羅斯人的社會穩定。

俄羅斯莫斯科外郊「克洛庫斯音樂廳」22日發生恐怖攻擊，造成至少60人死亡、100...
俄羅斯莫斯科外郊「克洛庫斯音樂廳」22日發生恐怖攻擊，造成至少60人死亡、100多人受傷。（美聯社）

俄羅斯 大使館 美國公民

上一則

英足新球衣「十字旗添藍紫色」 首相批亂改國旗

延伸閱讀

5連任總統後首度出訪？傳普亭5月赴中國

5連任總統後首度出訪？傳普亭5月赴中國
普亭新任期首出訪 傳5月訪中會晤習近平 印度、北韓態度凸顯這事

普亭新任期首出訪 傳5月訪中會晤習近平 印度、北韓態度凸顯這事
普亭連任總統 國務院：俄羅斯選舉極不民主

普亭連任總統 國務院：俄羅斯選舉極不民主
普亭連任成功並非高枕無憂 須面對5大挑戰

普亭連任成功並非高枕無憂 須面對5大挑戰

熱門新聞

威廉王子、凱特王妃。（路透）

凱特去哪兒了？修圖風波後 威廉王子首談妻子

2024-03-16 11:26
英國凱特王妃1月接受腹部動手術至今沒有公開露面，健康狀況亮紅燈的揣測甚囂塵上，母親節合照被抓包修圖而且疑似沒戴婚戒，引發網民瘋傳她和威廉王子的婚姻「搖搖欲墜」。（美聯社）

照騙門後堅持神隱 凱特沒戴婚戒遭傳婚變 密友曝「這時候」公開露面

2024-03-16 22:11
英國航空的空服員沃頓跟同事拍攝了種族歧視影像，用比出拉鳳眼跟模仿中國口音，嘲笑一個幾乎不會說英語的中客家庭，兩人事後都遭到解雇。（取材自TikTok）

英航空服員「拉鳳眼、模仿口音」 嘲笑中客影片瘋傳 引爆怒火遭開除

2024-03-20 07:41
凱特王妃表示，最重要的是，她和威廉需要時間向3名子女以適當的方式說明一切。(美聯社)

曝罹癌心境…最艱難是這件事 凱特全說了

2024-03-22 18:04
威廉王子去年11月底與凱特王妃一起出席活動時，凱特手上仍然戴著戒指。(美聯社)

凱特不出面、媒體瘋追威廉婚外情 英王室公關危機延燒

2024-03-15 20:54
越南首都河內市本月3日受空氣污染景色迷濛。（中央社）

全球百大空污城市99個在亞洲 影響數十億人 這3國最嚴重

2024-03-19 18:48

超人氣

更多 >
凱特王妃：我確診罹癌 正接受化療…盼尊重隱私

凱特王妃：我確診罹癌 正接受化療…盼尊重隱私
紐約女房東遇租霸 頭遭重擊死 屍丟衣櫃 2嫌逃逸

紐約女房東遇租霸 頭遭重擊死 屍丟衣櫃 2嫌逃逸
曝罹癌心境…最艱難是這件事 凱特全說了

曝罹癌心境…最艱難是這件事 凱特全說了
凱特王妃病歷險遭外洩 3員工被停職、醫院恐挨罰千萬美元

凱特王妃病歷險遭外洩 3員工被停職、醫院恐挨罰千萬美元
旅遊簡單省錢法…在大賣場買禮卡

旅遊簡單省錢法…在大賣場買禮卡