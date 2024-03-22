俄羅斯恐攻逾60死...美國月初就曾警告 遭普亭駁斥「別恐嚇」

多輛救護車在現場接載傷患。（新華社）

俄羅斯 莫斯科外郊「克洛庫斯音樂廳」22日發生恐怖攻擊，造成至少60人死亡、100多人受傷，極端組織伊斯蘭國（ISIS）宣稱犯案，但無交代原因。事實上，美國駐莫斯科大使館 本月初就曾警告，極端分子可能針對莫斯科大型活動發動攻擊，但俄羅斯總統普亭日前駁斥，美國只是為了恐嚇和破壞俄羅斯社會穩定。

事發在當地時間22日晚間8時許，當時音樂廳正準備舉行老牌樂團「野餐」的搖滾演唱會，據悉至少5名武裝人員以自動步槍開火，並投擲手榴彈等爆裂物品，引發火災，之後乘坐一輛白色雷諾轎車逃逸。

根據民眾拍攝的影片顯示，音樂廳屋頂已部分倒塌，巨大濃煙不斷竄入天際，警消人員緊急在現場撲救和協助受害者。塔斯社報導，已有145人住院、60人處於嚴重狀況。

CNN報導，本月稍早美國駐俄羅斯大使館就曾警告，「正在監測有關極端分子即將計畫針對莫斯科大型集會（包括音樂會）的報告」，建議美國公民 未來48小時內避免參加大型活動。在「克洛庫斯音樂廳爆發恐攻事件」後，大使館再度建議美國公民不要前往俄羅斯。

俄羅斯聯邦安全局（FSB）當時指稱，該局已擊斃此前正陰謀恐攻莫斯科一座猶太教堂的「伊斯蘭國」（IS）一小股恐佈分子。