國防部長奧斯丁承諾 不會讓烏克蘭戰敗

國防部長奧斯丁。(美聯社)

儘管美國新一輪的烏克蘭 援助法案仍在國會卡關，且基輔軍隊面臨彈藥不足的問題，國防部 長奧斯丁 （Lloyd Austin）今天承諾，美國不會讓烏克蘭戰敗。

民主黨籍總統拜登提出的600億美元援烏法案，一直以來都因共和黨籍國會議員阻撓而卡關。當局警告，近日繞過國會提撥的3億美元軍援僅能維持數周時間。

法新社報導，奧斯丁在德國拉姆施坦空軍基地（Ramstein Air Base）舉行的烏克蘭國際支持者大會開幕式中表示，美國「不會讓烏克蘭戰敗。我們仍會堅持提供烏克蘭抵抗克里姆林宮侵略所需要的資源」。

本月12日，白宮繞過國會共和黨人士，宣布對烏克蘭提供3億美元軍援。奧斯丁指出，這筆軍援資金來自國防部撙節近期採購支出省下的成本。

奧斯丁說：「我們只能透過採購合約中意外省下的成本，來支持這項需求孔急的軍援方案。」

截至目前，美國仍是烏克蘭安全援助的最大捐助國，自2022年2月以來，華府對基輔承諾的軍援已達數百億美元。

另據路透報導，俄羅斯國防部今天宣布，俄軍已占領烏克蘭東部頓內次克（Donetsk）地區的奧爾利夫卡村（Orlivka），當地距離俄軍上月占領的阿夫迪夫卡（Avdiivka）約9.5公里。

烏克蘭參謀總部（Ukrainian General Staff）今天稍早則稱，烏軍在奧爾利夫卡附近擊退俄軍的9次攻勢。