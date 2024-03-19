「我們需要更多人上前線」 葛理漢籲烏通過新動員法

參議員葛理漢18日訪問烏克蘭基輔，會晤澤倫斯基總統並舉行記者會。(路透)

參議員葛理漢 （Lindsey Graham）18日訪問基輔，呼籲烏克蘭 國會議員迅速通過動員法，徵召更多公民入伍，同時嚴厲質疑27歲以下男子豁免參軍的規定。

華盛頓郵報報導，烏克蘭面臨嚴重兵員短缺，提議下修徵兵年齡至25歲的新動員法已辯論好幾個月。儘管烏國公民18歲可以志願入伍，18至60歲的男性根據戒嚴令禁止出境，但動員法草案到目前為止仍保護年輕男性不會受到強制動員，而其中許多人還是學生。

這是葛理漢2月突然轉而反對600億美元的烏克蘭援助包裹方案後，首度出訪基輔。儘管美國眾議院仍然無法就此達成共識，他仍呼籲烏方迅速展開立法行動。他告訴記者，「我希望那些符合服役資格的人入伍，我不敢相信年齡定在27歲。你們是在為自己的生命而戰，所以你們應該服役，而不是爭執25歲或27歲」。

葛理漢說，「我們需要更多人上前線」。

葛理漢還敦促烏克蘭人，不要以美國是否繼續支援作為入伍決定的基礎，「無論我們做了什麼，你們都應該戰鬥。無論我們做了什麼，你們都要為自己而戰」。

根據報導，葛理漢會晤了澤倫斯基總統，就烏克蘭動員法草案提出建議時，並未就懸而未決的美國援烏包裹方案提供真正的保證，反而告訴記者，「對於法案很快將從眾院送出」，他「比以往任何時候都感到更為樂觀」。

葛理漢自2022年已多次造訪烏克蘭，並不斷倡導提供更多援助，卻在2月改變了立場，投票反對急需的援助包裹方案，稱前總統川普「堅定不移」反對，更願意以貸款 包裹方案協商這類援助，此次出訪基輔也推動了此一作法。

葛理漢表示，「我對澤倫斯基總統很直率，你們可以預期我永遠支持你們。我覺得貸款的想法會大受歡迎，不只在共和黨人間，在民主黨人之間也是」。