我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登後援雄厚 外圍團體承諾贊助逾10億

北京罕見汽車衝撞機車及行人 現場多人受傷

「我們需要更多人上前線」 葛理漢籲烏通過新動員法

編譯周辰陽／即時報導
參議員葛理漢18日訪問烏克蘭基輔，會晤澤倫斯基總統並舉行記者會。(路透)
參議員葛理漢18日訪問烏克蘭基輔，會晤澤倫斯基總統並舉行記者會。(路透)

參議員葛理漢（Lindsey Graham）18日訪問基輔，呼籲烏克蘭國會議員迅速通過動員法，徵召更多公民入伍，同時嚴厲質疑27歲以下男子豁免參軍的規定。

華盛頓郵報報導，烏克蘭面臨嚴重兵員短缺，提議下修徵兵年齡至25歲的新動員法已辯論好幾個月。儘管烏國公民18歲可以志願入伍，18至60歲的男性根據戒嚴令禁止出境，但動員法草案到目前為止仍保護年輕男性不會受到強制動員，而其中許多人還是學生。

這是葛理漢2月突然轉而反對600億美元的烏克蘭援助包裹方案後，首度出訪基輔。儘管美國眾議院仍然無法就此達成共識，他仍呼籲烏方迅速展開立法行動。他告訴記者，「我希望那些符合服役資格的人入伍，我不敢相信年齡定在27歲。你們是在為自己的生命而戰，所以你們應該服役，而不是爭執25歲或27歲」。

葛理漢說，「我們需要更多人上前線」。

葛理漢還敦促烏克蘭人，不要以美國是否繼續支援作為入伍決定的基礎，「無論我們做了什麼，你們都應該戰鬥。無論我們做了什麼，你們都要為自己而戰」。

根據報導，葛理漢會晤了澤倫斯基總統，就烏克蘭動員法草案提出建議時，並未就懸而未決的美國援烏包裹方案提供真正的保證，反而告訴記者，「對於法案很快將從眾院送出」，他「比以往任何時候都感到更為樂觀」。

葛理漢自2022年已多次造訪烏克蘭，並不斷倡導提供更多援助，卻在2月改變了立場，投票反對急需的援助包裹方案，稱前總統川普「堅定不移」反對，更願意以貸款包裹方案協商這類援助，此次出訪基輔也推動了此一作法。

葛理漢表示，「我對澤倫斯基總統很直率，你們可以預期我永遠支持你們。我覺得貸款的想法會大受歡迎，不只在共和黨人間，在民主黨人之間也是」。

葛理漢 烏克蘭 貸款

上一則

緬甸軍方持續空襲若開邦 聯合國秘書長憂平民死傷慘重

下一則

俄國官媒：莫斯科已撤換海軍總司令

延伸閱讀

俄初步計票普亭得票88% 澤倫斯基批權慾薰心獨裁者

俄初步計票普亭得票88% 澤倫斯基批權慾薰心獨裁者
烏克蘭：俄軍飛彈攻擊澤倫斯基家鄉 至少3死44傷

烏克蘭：俄軍飛彈攻擊澤倫斯基家鄉 至少3死44傷
澤倫斯基稱戰況好轉 烏克蘭正造逾千公里防禦工事

澤倫斯基稱戰況好轉 烏克蘭正造逾千公里防禦工事
澤倫斯基於敖德薩會晤希臘總理之際 俄軍襲擊當地釀5死挨批瘋了

澤倫斯基於敖德薩會晤希臘總理之際 俄軍襲擊當地釀5死挨批瘋了

熱門新聞

威廉王子、凱特王妃。（路透）

凱特去哪兒了？修圖風波後 威廉王子首談妻子

2024-03-16 11:26
凱特王妃消失許久，與威廉王子的婚姻狀況也備受關注。（美聯社）

凱特王妃究竟去哪了？謠言四起 威廉王子「緋聞小三」再引關注

2024-03-14 22:30
英國凱特王妃1月接受腹部動手術至今沒有公開露面，健康狀況亮紅燈的揣測甚囂塵上，母親節合照被抓包修圖而且疑似沒戴婚戒，引發網民瘋傳她和威廉王子的婚姻「搖搖欲墜」。（美聯社）

照騙門後堅持神隱 凱特沒戴婚戒遭傳婚變 密友曝「這時候」公開露面

2024-03-16 22:11
印度億萬富豪、亞洲首富安巴尼近日奢豪娶媳，妻子身上配戴的祖母綠項鍊超吸睛，據悉價值超過6000萬美元。（取自Instagram）

亞洲首富奢華娶媳 夫人身上這條項鍊要價6000萬美元

2024-03-08 22:51
威廉王子去年11月底與凱特王妃一起出席活動時，凱特手上仍然戴著戒指。(美聯社)

凱特不出面、媒體瘋追威廉婚外情 英王室公關危機延燒

2024-03-15 20:54
威廉王子雖然身為王儲，但凱特王妃受英國人民愛戴的程度，甚至超過丈夫。(美聯社)

凱特王妃人氣高「甚於威廉」 英王室無出其右

2024-03-15 21:00

超人氣

更多 >
糙米難下嚥? 多這個步驟會好吃得多

糙米難下嚥? 多這個步驟會好吃得多
Medicaid追討死者數萬債務 子女被迫賣遺產房

Medicaid追討死者數萬債務 子女被迫賣遺產房
「周處除三害」抄襲風波延燒 錢人豪聲請假扣押法院准了

「周處除三害」抄襲風波延燒 錢人豪聲請假扣押法院准了
3星座表面冷漠卻是人生大贏家 摩羯低調做事、他絕不敷衍

3星座表面冷漠卻是人生大贏家 摩羯低調做事、他絕不敷衍
車輛逆行撞公交站 四口之家僅男嬰存活 司機疑似華人

車輛逆行撞公交站 四口之家僅男嬰存活 司機疑似華人