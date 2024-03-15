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歐盟外長訪美 示警俄烏戰爭恐數月內決定結果

中央社華盛頓14日綜合外電報導
歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾赴紐約於聯合國安全理事會（UN Security Council）發表演說。歐新社
歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾赴紐約於聯合國安全理事會（UN Security Council）發表演說。歐新社

歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）今天警告，俄羅斯與烏克蘭戰爭的結果可能將於未來數月內決定，他在訪問華府期間敦促盟國向基輔提供緊急援助。

波瑞爾今天下午對記者說：「烏克蘭戰爭（的結果）將在今年春天、夏天或秋天前決定。」

波瑞爾先赴紐約於聯合國安全理事會（UN Security Council）發表演說，然後造訪華府，與國務卿布林肯（Antony Blinken）會面，並參加其他活動。

波瑞爾表示，他在所有會議中都強調了俄羅斯贏得烏克蘭戰爭的後果。

他提到，如果俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）「贏得這場戰爭，征服了烏克蘭，並在基輔成立傀儡政權，就像我們在白俄羅斯看到的那樣，他是不會就此罷手的」。

他說：「接下來幾個月將具決定性…無論必須做什麼，都得盡快完成。」

波瑞爾還說：「許多分析人士預期俄羅斯將在今夏發動大規模攻勢，烏克蘭不能等到美國下次大選結果出爐。」

他警告：「如果普亭成功了，將對美國和圍繞美國與歐洲建立的聯盟體系產生巨大影響。」

他說，在這種情況下，「不會再有任何國家能夠確定」美國會「來幫助任何（受到攻擊的）盟友」。

一名歐盟高階官員表示，波瑞爾訪問華府期間還會見了美國共和黨籍聯邦眾議員貝肯（Don Bacon），波瑞爾要貝肯想像「俄羅斯坦克、傀儡政府出現在基輔…及俄羅斯軍隊在波蘭邊境、巴爾幹半島邊境」的景象。

白俄羅斯 烏克蘭 華府

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