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教宗「白旗說」遭各國撻伐 教廷急滅火：俄停止侵略是先決條件

編譯高詣軒／即時報導
天主教教宗方濟各上月接受瑞士公共廣播公司RSI專訪表示，烏克蘭應該拿出「舉白旗」的勇氣，透過談判終結與俄羅斯的戰爭，此發言9日曝光後引發爭議。（歐新社）
天主教教宗方濟各上月接受瑞士公共廣播公司RSI專訪表示，烏克蘭應該拿出「舉白旗」的勇氣，透過談判終結與俄羅斯的戰爭，此發言9日曝光後引發爭議。（歐新社）

天主教教宗方濟各2月受訪時說，烏克蘭應有勇氣舉「白旗」並和俄羅斯談判，此發言9日曝光後引發爭議。路透報導，教廷國務院長、樞機主教帕洛林12日接受義大利媒體訪問時指出，梵蒂岡正力促停火，且一切和談的先決條件是俄羅斯應該停止侵略。

烏克蘭外交部11日已召見教廷駐烏大使，對白旗說相關發言表達「失望」。俄國克里姆林宮說，方濟各呼籲停戰「相當可以理解」；北約組織秘書長史托騰柏格則說，當前不是討論「投降」的時候。

試圖緩和情勢並澄清方濟各發言的帕洛林向義大利「晚郵報」說，教廷希望促成停火，而且「首先是侵略者們應停止開火」。帕洛林並說，方濟各希望創造外交解決方案的條件並尋求公平且長久的和平，為此雙方顯然應坐上談判桌，而第一個前提須為「停止侵略」。

帕洛林也說，烏克蘭蒙受的戰爭並非天災的影響，而是人為選擇的結果。路透指出，此話顯示帕洛林認定俄國為侵略者。他並指，造成當前慘劇的人為意志亦有可能且有責任採取行動來終結慘劇，並開啟外交解決方案的道路。

教廷先前已澄清方濟各所謂「白旗」並非意指投降，而是談判，而之所以使用「白旗」一詞是接續訪談主持人提問時的用字。

天主教教宗方濟各10日在梵蒂岡使徒宮窗口主持三鐘經祈禱。法新社
天主教教宗方濟各10日在梵蒂岡使徒宮窗口主持三鐘經祈禱。法新社

方濟各 烏克蘭 義大利

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