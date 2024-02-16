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烏克蘭「情況危急」 砲彈耗盡加上美援受阻 白宮：俄軍恐攻占烏東重鎮

編譯周辰陽／即時報導
阿夫迪夫卡的阿夫迪夫卡焦炭與化工廠附近15日可見到煙霧升起。（路透）
阿夫迪夫卡的阿夫迪夫卡焦炭與化工廠附近15日可見到煙霧升起。（路透）

白宮15日警告，因為烏克蘭軍隊面臨資源短缺與美援仍然受到擱置，俄羅斯部隊正接近占領烏東重鎮阿夫迪夫卡（Avdiivka）。

根據「國會山莊」新聞網站報導跟白宮逐字稿，白宮戰略溝通協調官柯比在例行記者會主動指出，烏克蘭東部的戰事異常激烈，在阿夫迪夫卡尤其如此，「遺憾的是，我們正接獲烏克蘭人的報告，稱情況危急」。

柯比指出，隨著俄軍每一天繼續壓迫烏軍的陣地，阿夫迪夫卡處在落入俄方掌控的風險，「事情變成這樣，很大程度上是因為烏克蘭地面部隊正在耗盡火砲彈藥，俄羅斯則派出一波接著一波的徵招部隊攻擊烏克蘭陣地」。

柯比聲稱，因為美國國會至今未能通過補充撥款法案， 「我們還不能夠向烏克蘭提供他們急需要的砲彈以瓦解俄方攻勢」。

柯比說，俄軍現正進入烏軍位於阿夫迪夫卡的戰壕，開始擊潰烏軍的防禦，「國會不採取行動的代價很明顯，正壓在烏軍士兵肩上。我們需要國會毫不拖延，通過國家安全補充撥款法案。如果共和黨眾議員不盡快行動，阿夫迪夫卡目前所發生的事情可能很快在沿著該戰線的其他地方上演」。

基輔獨立報指出，烏軍第110獨立機械化旅發言人13日承認，該旅「不再有足夠的能力」獨自守住阿夫迪夫卡，但增援部隊正在趕來。第3突擊旅15日則證實，正「緊急」重新部署到阿夫迪夫卡，並指該區域的情況「非常危急」。

烏克蘭 柯比 白宮

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