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澤倫斯基閃電訪問立陶宛 出訪波羅的海3國

中央社維爾紐斯10日綜合外電報導
烏克蘭總統澤倫斯基今天上午抵達立陶宛首都維爾紐斯。圖為澤倫斯基(左)和立陶宛總統瑙塞達(右)合影。美聯社
烏克蘭總統澤倫斯基今天上午抵達立陶宛首都維爾紐斯。圖為澤倫斯基(左)和立陶宛總統瑙塞達(右)合影。美聯社

烏克蘭總統澤倫斯基今天上午抵達立陶宛首都維爾紐斯，閃電出訪波羅的海國家。他在社群媒體X平台發文表示，接下來他將前往拉脫維亞和愛沙尼亞等烏克蘭的堅定盟邦訪問。

這三個波羅的海國家皆為前蘇聯加盟共和國，目前是歐洲聯盟（EU）和北大西洋公約組織（NATO）成員，也是烏克蘭最堅定的盟友。

根據法新社和路透報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在社群平台X發文說：「愛沙尼亞、拉脫維亞和立陶宛是我們可靠的友邦和有原則的夥伴。今天我抵達維爾紐斯，接下來將前往塔林（愛沙尼亞首都）和里加（拉脫維亞首都）。」

此外，立陶宛當局表示，澤倫斯基和立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）將在格林威治時間11時25分，舉行聯合記者會。瑙塞達辦公室表示，澤倫斯基也將發表公開演說。

這趟訪問是澤倫斯基今年以來首趟官方海外行程。

澤倫斯基表示，他將和立陶宛總統、總理以及國會議長舉行會談，同時也將會見烏克蘭僑民。

隨著俄羅斯全面入侵烏克蘭近2年，基輔其他盟友開始對於提供基輔新援助猶豫不決。

澤倫斯基已呼籲盟友，繼續提供軍事援助；他並在上月和美國、德國和挪威官員舉行會談。

然而，歐盟規模500億歐元的援助方案在匈牙利杯葛下卡關，同時美國國會對於是否提供烏克蘭更多援助仍意見分歧。

澤倫斯基 烏克蘭 立陶宛

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